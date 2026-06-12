USR vrea la guvernare cu PNL și UDMR sau alegeri anticipate. Fritz: „Criza e politică, soluția trebuie să fie tot politică”

Dacă și a doua propunere de guvern cade, Președintele poate declanșa alegerile anticipate. Foto: Agerpres

Dominic Fritz a anunțat vineri, la finalul ședinței în care USR a decis că nu va vota pentru Guvernul Tomac, că partidul își dorește o soluție „politică” la criza politică. Astfel, președintele USR a declarat că partidul vrea să formeze un nou guvern alături de PNL și UDMR, iar, dacă nu primește susținere parlamentară, următorul pas trebuie să fie declanșarea alegerilor anticipate.

Dominic Fritz a explicat că decizia USR de a nu susține Guvernul Tomac nu este nici împotriva premierului desemnat, nici împotriva Președintelui României. USR își dorește ca viitorul guvern să fie tot unul politic și Dominic Fritz a anunțat că partidul este dispus să guverneze alături de PNL și UDMR.

„Am mai spus-o: criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei.

De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri”, a spus Dominic Fritz.

În scenariul în care acest guvern nu primește susținere în Parlament, liderul USR a spus că soluția este declanșarea alegerilor anticipate.

„USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”, a spus președintele USR.

Decizia USR de astăzi vine după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va vota Guvernul Tomac, pe care l-a denunțat drept unul „paravan” pentru PSD. UDMR urmează să își anunțe decizia. În scenariul în care nici UDMR, nici USR nu vor vota pentru învestire nici PSD nu va vota guvernul, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Respingerea guvernului la vot va reseta procedura de desemnare a premierului, iar jocul se mută din nou la Palatul Cotroceni. Dacă și a doua propunere cade, Președintele poate declanșa alegerile anticipate, deși, în repetate rânduri, Nicușor Dan a declarat că nu își dorește anticipate.