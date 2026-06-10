Ultimele calcule pentru Eugen Tomac. Nici scenariul optimist nu-l duce la Palatul Victoria. În cel mai prost scenariu, ia câteva voturi

Premierul desemnat Eugen Tomac. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat discuțiile cu partidele parlamentare și cu grupurile din Parlamentul României, înainte de depunarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Partidele urmează să decidă, în forurile de conducere, dacă vor susține sau nu guvernul său. Libralii sunt primii care vor lua decizia, într-o ședință programată joi dimineață. Ulterior, și cei din USR vor stabili cum vor proceda la votul de învestitură, urmați de UDMR și de PSD. Potrivit surselor Antena 3 CNN, șansele ca Guvernul Tomac să treacă sunt minime, existând riscul ca acesta să primească doar câteva voturi favorabile.

Joi, de la ora 10, liberalii vor decide dacă vor vota sau nu Guvernul, la fel și cei din USR, iar potrivit surselor citate, dacă cele două partide decid să nu voteze, nici PSD nu va vota Guvernul Tomac. În același timp, la Palatul Cotroceni se lucrează deja la planul B, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, prima variantă ar fi un premier PSD.

Miercuri, președintele Nicușor Dan a făcut apel la partidele politice să fie „responsabile” și să voteze pentru Guvernul Tomac, într-o declarație de presă de două minute la Palatul Cotroceni, în care a părut iritat de blocajul negocierilor.

Eugen Tomac a declarat, marți, că va merge până la capăt cu procedura, adică se va prezenta în fața Parlamentului împreună cu cabinetul propus pentru votul de învestitură. Pentru a fi premier, Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi.

După negocierile din Parlament, Eugen Tomac a transmis, miercuri seara, un nou mesaj pe Facebook.

„În aceste zile, mesajul responsabilității a fost exprimat clar și de președintele Nicușor Dan: România are nevoie de stabilitate, de dialog și de un Guvern funcțional.

În același spirit, am continuat consultările cu partidele politice, parlamentari, senatori și deputați, pentru a răspunde solicitărilor primite și pentru a construi un compromis necesar. Programul de guvernare cu care vom merge în Parlament va include propuneri concrete rezultate din aceste discuții, pentru că România are nevoie de soluții serioase și aplicate.

Sunt deschis și hotărât să merg mai departe pe linia pe care mi-am asumat-o. Guvernul pe care îl propun este format din profesioniști și are ca obiectiv stabilitatea, relansarea economică și păstrarea direcției pro-occidentale a țării.

În momente ca acesta, interesul României trebuie să fie deasupra oricărui calcul politic”, a scris premierul desemnat.

Ultimele calcule din Parlament

Potrivit ultimelor calcule din Parlament, pentru a fi aproape de cele 233 de voturi, Eugen Tomac are nevoie cel puțin de parlamentarii din PSD și UDMR, la care ar trebui să se alăture minoritățile naționale, cei din grupurile Uniți Pentru România și POT, precum și grupul Pace și parlamentarii neafiliați. Chiar și așa, tot ar mai fi nevoie de aproximativ 10 voturi. În condițiile în care toți cei enumerați ar vota disciplinat și ar fi prezenți cu toții la vot, s-ar aduna în jur de 224 de voturi. Tomac nu a discutat la negocieri cu parlamentari din SOS România, considerat un partid anti-occidental, însă, nu este exclus ca o parte dintre cei 15 membri ai grupului să-i dea votul.

Însă, există informații potrivit cărora dacă PNL și USR vor decide să nu susțină guvernul, PSD, de asemenea, nu-l va vota. Aceeași decizie ar urma să fi luată și de UDMR. Într-un astfel de scenariu, rezultatul votului pentru Guvernul Tomac ar putea fi unul dezastruos.

Câți parlamentari are fiecare partid:

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori

Noi nume în Guvernul lui Eugen Tomac

În zilele următoare, premeriul desemnat urmează să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. O poate face până duminică, când expiră cele 10 zile potrivit Constituției. Votul de învestitură ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

Pe lista de miniștri au apărut noi nume. Este cazul consulului României la Madrid, Tiberiu Trifan, propus de Eugen Tomac pentru ministerul de Interne.

De asemenea, Eugen Tomac a stabilit și cine va fi ministrul Finanțelor. Surse politice spun că nu este niciunul dintre numele vehiculate în ultima săptămână printre care erau Bogdan Glăvan, Bogdan Drăgoi și Alexandru Nazare.