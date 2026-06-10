Tanczos Barna cere Comisiei Europene să scoată ursul brun de pe lista speciilor protejate: „Situaţia nu mai poate fi tolerată”

În 2025, numărul urșilor bruni a ajuns la un minim estimat de 10.419 indivizi. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că a trimis o scrisoare Comisiei Europene în care cere ca ursul brun să fie scos de pe lista speciilor protejate. Vicepremierul a declarat că România este sprijinită în acest demers de mai multe state membre ale Uniunii Europene. Tanczos Barna a explicat, de asemenea, că această modificare este necesară pentru a proteja viețile oamenilor, după ce atacurile urșilor s-au înmulțit, relatează Agerpres.

„Au murit zeci de persoane. Din păcate, avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Şi zilele trecute am avut situaţii de genul acesta, motiv pentru care trimit o scrisoare comisarului şi solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a unui punct prin care propunem acelaşi tratament în cazul ursului brun ca la lup: o flexibilizare sau o trecere a ursului brun într-o altă anexă unde să aibă un statut de protecţie ca specie, dar nu în toate statele membre, de exemplu. Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre”, a dat asigurări Tanczos.

Tanczos Barna vrea ca ursul brun să fie încadrat într-o altă anexă ca să poată fi vânat, după ce legea care majorează cotele de vânătoare a fost atacată la Curtea Constituțională a României (CCR).

„Am avut mai multe discuţii încă din perioada când am fost la Ministerul Mediului cu privire la populaţia de urs brun din România. Sunt convins, ca ministru al Agriculturii interimar sau neinterimar, ca persoană fizică, ca senator, că în România această situaţie poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislaţia şi la nivelul Uniunii Europene.

Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege din păcate este la Curtea Constituţională. Aşteptăm decizia Curţii, dar, în acelaşi timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre şi să-l informăm pe domnul comisar că situaţia nu mai poate fi tolerată aşa cum este”, a afirmat Tanczos Barna într-o conferinţă de presă.

Ministrul interimar al Agriculturii a explicat că doreşte să se folosească de precedentul creat de un lup care a mâncat un ponei în Germania, astfel că specia a fost scoasă de pe lista speciilor protejate.



„Avem un precedent: cazul lupului, care, după ce a mâncat un ponei sau mai mulţi în Germania, a fost scos de pe lista de specii protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii”,a declarat ministrul UDMR.

Tanczos Barna a adăugat, de asemenea, că va solicita ca această chestiune să fie discutată inclusiv în Consiliul Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), deoarece atacurile urșilor afectează și fermierii.



„Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru şi vor semna şi ele această adresă. Şi solicit ca această problemă să fie discutată inclusiv în Consiliul AGRIFISH, pentru că este dincolo de partea de mediu şi de protecţie a speciilor pe cale de dispariţie, care sunt în pericol. Este şi o problemă a agriculturii.

Ştim că a crescut an de an suma plătită drept pagubă la fermieri, creşte numărul de atacuri, creşte numărul de apeluri şi trebuie să intervenim şi la nivelul Comisiei Europene. Deci, pe această temă vom trimite această solicitare Comisiei. Este redactată şi am început deja demersurile de strângere de susţinători în rândul statelor membre”, a susţinut ministrul interimar.

Conform raportărilor transmise Uniunii Europene, populația de urs brun din țara noastră a crescut de la o medie de 6.290 de indivizi în perioada 2007–2012, la 6.825 de exemplare în intervalul 2013–2018. În 2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunța un total de 7.814 urși, iar estimările preliminare din proiectul „Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România” indică faptul că, în 2025, numărul acestora a ajuns la un minim estimat de 10.419 indivizi.