Simularea probelor scrise la Bacalaureat începe săptămâna viitoare. Profesorii din aproape 70 de licee boicotează testarea

Simularea Bacalaureatului are loc în contextul tensiunilor din sistemul de educație, după ce sindicatele au cerut profesorilor să boicoteze organizarea simulărilor. Foto: Getty Images

Peste 131.000 de elevi s-au înscris la simularea examenului de Bacalaureat, care se va desfăşura săptămâna viitoare în 1.358 (95,16%) de unităţi de învăţământ cu elevi din clase terminale de liceu, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), potrivit Agerpres. Profesorii din 69 de licee, adică 4,84% dintre centrele de la simulare, au anunțat că nu participă, potrivit unei informări transmise de Ministerul Educației și Cercetării joi, 19 martie, la ora 17:10, a transmis edupedu.ro.

Conform unui comunicat de presă al ministerului, situaţia statistică la acest moment (actualizabilă, în funcţie de dinamica raportărilor) este:

unităţi de învăţământ în care se organizează simularea: 1.358 (95,16%);

număr (estimativ) de elevi înscrişi în platformă până la momentul raportării: peste 131.000;

unităţi de învăţământ care au anunţat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%);

număr de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel local: peste 60.500.

Exact ca la Simularea EN, Ministerul Educaţiei nu a prezentat date despre numărul profesorilor implicați în organizarea simulării, în contextul apelului sindicatelor la boicot.

"Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.

Săptămâna aceasta, luni, marți și miercuri, simularea pentru Evaluarea Națională a fost organizată în 4.545 de unități de învățământ (97,8%), în timp ce 104 școli nu au organizat testarea, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene.