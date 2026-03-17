Simulare Evaluare Naţională 2026. Elevii susțin marţi proba scrisă la Matematică, în timp ce unii dintre profesori continuă boicotul

Mii de elevi nu susţin simularea la Matematică din cauza protestul profesorilor, nemulţumiţi de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Sursa foto Getty Images

Elevii de clasa a VIII-a susţin marţi proba la Matematică din cadrul simulării Evaluării Naţionale 2026, conform calendarului oficial. Candidații pot intra în săli până la ora 08:30, iar proba începe la ora 9:00, scrie Agerpres. La nivel național, sindicatele din Învățământ au transmis că peste 50% din profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la simulările Examenelor Naționale din acest an, potrivit unei informări, iar în unele unităţi de învăţământ s-au găsit soluţii: elevii au fost relocaţi în alte şcoli în care se desfăşoară fără probleme această testare. Pe de altă parte, a apărut o propunere din partea autorităţilor: candidaţii care nu au putut susţine simularea Evaluării Naţionale să o poată susţină altă dată, după ce se va organiza la nivel de şcoală. Desigur, rămâne de văzut cum va fi posibil acest lucru.

Elevii primesc subiecte tip broșură și au posibilitatea să solicite pagini suplimentare, potrivit procedurii Ministerului Educației și Cercetării, a relatat edupedu.ro.

Fiind subiect tip broșură, pe care candidaţii scriu rezolvările, acestea nu pot fi luate de elevi la încheierea probei. Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor este de 2 ore pentru Evaluarea Națională (după completarea casetei de identificare), după cum se arată în procedura Ministerului Educației.

"Elevii sunt primiți și aşezaţi în bănci; repartizarea elevilor pe săli se realizează astfel încât aceştia să fie așezati câte unul în bancă, în ordine alfabetică, la nivelul unității de învăţământ/centrului de examen.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte", au mai precizat oficialii din Educaţie.

Cum se corectează o greșeală la Matematică

"La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al Il-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect.

În situația în care elevul revine asupra răspunsului selectat/încercuit inițial și consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în rubrica/celula dedicată punctajului atribuit itemului, aflată lângă zona cu cele patru variante de răspuns", se arată în procedura Ministerului Educației.

La Matematică sunt permise marcajele pe figură

La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

"De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor", conform procedurii Ministerului Educației și Cercetării.

Luni a avut loc prima probă din cadrul simulării Evaluării Naţionale – la Limba şi literatura română, 4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, participând la examen, potrivit Agerpres.

Peste 145.200 de elevi şi-au verificat cunoştinţele cu această ocazie. Un număr de 104 şcoli nu au organizat simularea.

Simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale se încheie miercuri cu proba de Limba şi literatura maternă, susţinută de elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Rezultatele vor fi comunicate individual şi nu prin afişare în data de 30 martie.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Ion, a declarat vinerea trecută că pentru copiii din clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale poate exista posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.