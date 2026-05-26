Leul s-a apreciat ușor față de euro și dolar. Anunțul făcut de BNR

<1 minut de citit Publicat la 14:44 26 Mai 2026 Modificat la 14:44 26 Mai 2026

La cursul oficial al BNR, 1 euro e cotat la 5,2359 lei. Foto: Getty Images

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2359 lei, în scădere cu 1,08 bani (-0,21%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2467 lei, informează Agerpres.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4978 lei, în scădere cu 0,89 bani (-0,20%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5067 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7355 lei, în scădere cu 3,11 bani (-0,54%), faţă de 5,7666 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 653,2957 lei, de la 661,6740 lei, în şedinţa precedentă.