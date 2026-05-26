Reginele Margrethe a Danemarcei și Sonja a Norvegiei au probleme de sănătate și au ajuns la spital

​Două regine, Margrethe a Danemarcei și Sonja a Norvegiei, au fost internate în spitalul din Oslo. Sursa foto: Profimedia

Regina consoartă a Norvegiei a fost internată în spital duminică din cauza unor probleme cardiace, în timp ce Regina Margrethe a fost, de asemenea, din nou spitalizată pentru analize, după un atac de cord la jumătatea lunii mai.

La jumătatea lunii mai, Regina Margrethe, suverana în vârstă de 86 de ani care în decembrie 2023 a decis în mod surprinzător să abdice în favoarea fiului ei, Frederik, se afla la castelul Fredensborg când a suferit un atac de cord care a necesitat spitalizare la Rigshospitalet, unde ulterior i s-au pus stenturi arteriale. Însă luni, 25 mai, suverana a fost transportată de urgență înapoi la spital: „Majestatea Sa Regina Margrethe a fost internată la Rigshospitalet și a fost tratată după ce o tomografie computerizată a arătat un cheag de sânge mare în regiunea șoldului, ca urmare a unei căzături anterioare”, a anunțat ulterior palatul. Prin urmare, aceasta a fost tratată pentru un cheag de sânge cauzat de o căzătură, relatează Corriere della Sera.

Între timp, duminică, la Oslo, familia regală norvegiană a anunțat că regina Sonja, în vârstă de 88 de ani , consoarta regelui Harald, acum cel vechi monarh din Europa în urma abdicării reginei Margrethe a Danemarcei, va rata viitoarele angajamente oficiale pentru că se afă în convalescenţă. Prin urmare, aceasta nu va pleca la bordul iahtului regal Norge împreună cu soțul ei pentru o călătorie programată pentru această săptămână. După ce a suferit probleme cardiace în ultimele zile, Regina Consoartă a fost supusă duminică unor teste la spitalul din Oslo. Cu doar o săptămână în urmă, Suverana participase la sărbătoarea națională cu întreaga familie reunită la palatul regal. Iar în urmă cu o lună, aceasta sărbătorise cea de-a 80-a aniversare a Regelui Carl al XVI-lea Gustaf în Suedia, alături de alți suverani europeni.

Pe 22 februarie 2023, regina Margareta a fost internată în spital pentru o „operație majoră la spate”, care a necesitat apoi o lungă recuperare, după ce, cu doar câteva luni mai devreme, își sărbătorise cea de-a 50-a aniversare a tronului la Palatul Amalienborg din Copenhaga. Iar problemele de sănătate au fost motivul deciziei sale de a face anunțul în timpul discursului său tradițional de Revelion.

Regina Margrethe a urmat cursurile London School of Economics din Londra și cele de la Universitatea Sorbona din Paris și a ilustrat prima ediție a romanului „Stăpânul Inelelor” de Tolkien, datorită talentului ei natural pentru desen. Margrethe a devenit regină pe 15 ianuarie 1972, a doua zi după moartea tatălui său, regele Frederik al IX-lea. Suverană iubită în patria sa, reprezintă o personalitate complexă care a determinat-o de-a lungul anilor să ilustreze romanul „Stăpânul Inelelor” de Tolkien și să creeze costume de balet și, mai presus de toate, să fie suverana cu cea mai lungă domnie din Europa, după moartea reginei Elisabeta, în septembrie anul trecut.

Suverana a apărut pe primele pagini ale ziarelor după ce a simplificat familia regală daneză, pentru a o face mai sustenabilă. „Decizia mea a fost luată cu ceva timp în urmă. Cu cei 50 de ani pe tron, este firesc să privesc înapoi, dar și înainte”, a explicat regina. „Este datoria și dorința mea ca regină să mă asigur că monarhia se adaptează întotdeauna vremurilor. Și uneori, acest lucru implică decizii dificile care trebuie luate și va fi întotdeauna dificil să găsești momentul potrivit.” Dar fiul ei mai mic, Joachim, nu a primit bine decizia, pentru că fiii săi au pierdut astfel titlul de prinț şi au fost nevoiți să se mulțumească cu cel de conte.