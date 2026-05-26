39 de persoane au fost arestate în Grecia de EPPO în scandalul fraudării subvențiilor agricole de la UE

Ofițerii brigăzii de crimă organizată au arestat un total de 39 de persoane în Creta și nordul Greciei, sub suspiciunea de participare la o fraudă pe scară largă care implică subvenții agricole ale Uniunii Europene, potrivit ekathimerini.com.

Un total de 116 persoane sunt numite în cadrul anchetei privind frauda din Creta și Macedonia și se așteaptă să fie chemate să depună mărturie în fața filialei din Atena a Parchetului European.

Cazul, cunoscut pe scară largă sub numele de scandalul OPEKEPE, după numele agenției de stat pentru alocarea subvențiilor agricole ale UE, acum desființată, a cuprins Grecia timp de luni de zile și a cauzat o probleme politice considerabile guvernului conservator al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis.

Anchetatorii suspectează că persoanele vizate au declarat în mod fraudulos că dețin sau folosesc terenuri agricole și pășuni care aparțineau, în realitate, altor proprietari sau arendași și care nu fuseseră înscrise pe platforma online pentru subvențiile UE. Astfel, suspecții ar fi obținut fonduri europene pentru activități agricole fictive.

În Creta, membrii rețelei ar fi încasat în mod fraudulos 2,7 milioane de euro în subvenții nemeritate între 2019-2024 și alte 4,5 milioane de euro în Macedonia.

Dintre cei 39 de suspecți reținuți, 17 au fost arestați în Salonic, Serres și Kilkis, 20 în Rethymno, Iraklio și Lasithi din Creta și alți doi în regiunea metropolitană Atena.

Două dintre persoanele arestate pentru partea cretană a escrocheriei sunt presupușii lideri ai rețelei, doi frați din Rethymno - unul dintre aceștia fiind reținut pe Aeroportul Internațional din Atena la întoarcerea dintr-o călătorie de afaceri.