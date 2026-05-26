Ceartă aprinsă între PSD și PNL la dezbaterea pe SAFE. „Ați început să o luați pe câmpie”/„Nu sunteți evaluator aici de luat pe câmpii”

3 minute de citit Publicat la 16:54 26 Mai 2026 Modificat la 16:54 26 Mai 2026

Senatorul PSD Daniel Zamfir și senatoarea PNL Gabriela Horga s-au contrat minute în șir. Foto: captură Antena 3 CNN

A fost scandal în comisiile reunite de buget și economică ale Senatului, între senatorii PNL și cei ai PSD, la dezbaterea Ordonanței nr. 38/2026 privind industria de apărare, care conține și articole referitoare la programul SAFE. Social-democrații au depus un amendament prin care cer eliminarea tuturor articolelor adăugate de Guvernul Bolojan după ce acesta a fost demis. Senatorul PSD Daniel Zamfir și senatoarea PNL Gabriela Horga s-au contrat minute în șir. În scandal a intervenit și Radu Oprea, care a întrebat dacă este nevoie de un „psihoterapeut” în Parlament.

Comisiile de buget și economică de la Senat au avut o ședință comună marți pentru a dezbate cele două ordonanțe de urgență care vizează programul SAFE. Prima ordonanță a primit raport comun. La cea de-a doua ordonanță însă, ordonanța de urgență nr. 38 privind industria de apărare, care a fost și contestată la CCR de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, social-democrații au depus un amendament.

PSD susține că la această OUG, după ce Guvernul Bolojan a fost demis și fără aviz de la Consiliul Legislativ, au fost introduse 12 puncte care nu aveau legătură cu programul SAFE. Astfel că PSD a propus un amendament prin care să se abroge „articolele de la 3 la 14, cele legate de vinuri, antrepozite, materiale pirotehnice”. Liberalii însă au cerut ca fiecare articol să fie dezbătut pe fond.

Au urmat apoi minute în șir în care senatorii Gabriela Horga și Daniel Zamfir s-au certat. Senatorul PSD a acuzat pe Horga că o „ia pe câmpie”, în timp ce Horga i-a reproșat că o persiflează și o îngână. În discuție a intervenit și Radu Oprea care a întrebat dacă vor să aducă un psihoterapeut la comisie.

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Persiflați pe toată lumea și credeți că așa rezolvați problemele.

Daniel Zamfir, senator PSD: Nu mai țipați!

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Păi nu...acum sunteți sensibil. Nu mă mai întrerupeți și atunci nici eu nu ridic tonul.

Daniel Zamfir, senator PSD: Ați început să o luați pe câmpie și atunci evident că vă aduc înapoi.

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Nu îmi spuneți dumneavoastră dacă o iau pe câmpie sau nu că nu sunteți evaluator aici de luat pe câmpii sau nu. Nu sunteți nici profesor, nu sunteți nici șeful meu, nu suntem de la același partid.

Daniel Zamfir, senator PSD: Haideți, doamna profesoară, ziceți!

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Haideți să discutăm un pic pe fondul articolelor. Învățați să vă respectați interlocutorii, nu este dictatura PSD aici. Nu suntem în dictatura PSD. Suntem într-o comisie în care fiecare membru al comisiei vorbește.

Daniel Zamfir, senator PSD: Ascultați-mă, e vorba de un guvern demis. Această ordonanță de urgență poate...

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Iar mă întrerupeți. V-am dat cuvântul cumva?

Daniel Zamfir, senator PSD: Păi nu suntem la școală...

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Răspundeți la final, așteptați toate argumentele și răspundeți la final. Și eu v-am așteptat până la final. Luați notițe.

Daniel Zamfir, senator PSD: Doamne, cât vorbește!

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Nu e atât de greu, dacă nu țineți minte.

Daniel Zamfir, senator PSD: Haideți că nu suntem la dumneavoastră la ASE. Nu știu dacă vă mai ascultă cineva. La cum divagați e greu să ținem minte. Dar nu ați înțeles că sunteți guvern demis și nu aveți dreptul să dați această ordonanță. Opriți-vă!

Maria-Gabriela Horga, senatoare PNL: Ordonanța a fost dată înainte de demiterea Guvernului!

Radu Oprea, senator PSD: Chemați-mă la vot, că nu mai pot să stau să ne certați. Aveți nevoie de un psihoterapeut aici?

În final, amendamentul PSD a primit 8 voturi pentru și alte 8 voturi împotrivă. Voturile se însumează cu celelalte comisii și amendamentul PSD ar urma să fie admis în raportul care merge la plen. Grindeanu a sesizat CCR în scandalul OUG pentru SAFE Ordonanța care a fost în centrul acestui scandal este obiectul a două sesizări la Curtea Constituțională: una formulată de Avocatul Poporului Renate Weber și una formulată de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Sorin Grindean a sesizat CCR cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Liderul PSD susține că Executivul a adoptat ordonanța de urgență nr. 38 privind industria de apărare după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, încălcând astfel Constituția și nesocotind „obligația de loialitate constituțională față de Parlament”. Potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN, președintele Camerei Deputaților susține că forma finală a OUG nr. 38/2026 a fost adoptată în intervalul 5-8 mai 2026, după ce Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură.