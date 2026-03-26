A fost aprobată ordonanța SAFE: Contractele de achiziții pentru apărare, de peste 16 miliarde de euro, trebuie semnate până pe 30 mai

2 minute de citit Publicat la 18:01 26 Mar 2026 Modificat la 18:08 26 Mar 2026

Tragere cu tunurile antiaeriene Oerlikon ale armatei române, care vor fi modernizate prin programul SAFE. Sursa foto: Facebook/Pro Patria/MApN

Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgență referitoare la programul de apărare SAFE, prevederile vizând crearea condițiilor ca România să poată semna contractele de achiziții, în valoare de peste 16,6 miliarde de euro, până la termenul limită de 30 mai 2026, fără blocaje administrative sau bugetare, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, ordonanța de urgență aprobată modifică și completează OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, „pentru a asigura implementarea rapidă și eficientă a Planului național de investiții pentru industria europeană de apărare”.

„Principalele schimbări vizează completarea cadrului instituțional, financiar și procedural, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la termenul limită de 30 mai 2026, fără blocaje administrative sau bugetare”, arată sursa citată.

În acest sens, Ministerul Finanțelor primește atribuții extinse privind gestionarea financiară a programului SAFE.

„Acesta semnează acordul de împrumut și acordul operațional cu Comisia Europeană, administrează fluxurile financiare și tragerile din împrumut, inclusiv prefinanțarea, și asigură evidența și utilizarea fondurilor în conformitate cu regulile privind datoria publică. Totodată, Ministerul Finanțelor coordonează mecanismele de control financiar și centralizează raportările privind justificarea cheltuielilor pe întreaga durată a implementării Planului”, mai precizează Executivul.

De asemenea, prin actul normativ se introduce instrumentul „acordului de cooperare”, care reglementează „obligațiile industriale de cooperare economică, iar recepția produselor este condiționată de îndeplinirea acestor obligații, certificate înainte de livrare”.

„Acest mecanism asigură că investițiile nu se opresc la achiziții punctuale, ci generează efecte reale în economie, locuri de muncă și dezvoltarea capacităților industriale în România”, a menționat Guvernul.

„În ansamblu, modificările consolidează capacitatea administrativă a statului de a absorbi finanțarea europeană și de a implementa rapid proiectele de înzestrare și dezvoltare industrială în domeniul apărării și securității naționale”, arată Guvernul.

Modificări referitoare la implementarea PNRR în România.

Astfel, se introduce posibilitatea prelungirii duratei contractelor, deciziilor și ordinelor de finanțare până la 31 august 2026, printr-un mecanism simplificat de notificare.

Această procedură elimină birocrația asociată încheierii actelor adiționale, asigurând în același timp verificarea și validarea de către coordonatorii de reformă sau investiții, cu un termen de răspuns de 5 zile lucrătoare, iar lipsa unui răspuns produce aprobare tacită, se mai arată în comunicat.

Pentru programele mari - Valul renovării, Fondul local și Educație, prelungirea se realizează prin notificare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, folosind platforma sa informatică, evitând astfel procesarea individuală a mii de solicitări.

Totodată, se prevede ca agențiile de dezvoltare regională să monitorizeze tehnic progresului fizic al investițiilor, la solicitarea MIPE, dar strict conform instrucțiunilor coordonatorului național.

„Prin aceste modificări se urmărește simplificarea procedurilor administrative, creșterea predictibilității și a siguranței fluxurilor financiare, precum și asigurarea implementării proiectelor PNRR până la termenul limită din 2026”, a mai menționat Guvernul