Deputatul Andrei Csillag a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins beat la volan

1 minut de citit Publicat la 16:14 26 Mai 2026 Modificat la 16:14 26 Mai 2026

sursă foto: Facebook - Andrei Csillag

Tribunalul București a informat, marți, Biroul permanent al Camerei Deputaților că deputatul grupului „Uniți pentru România” Andrei Csillag a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, potrivit Agerpres.

În documentul transmis Biroului permanent se arată că sentința Înaltei Curți de Casație și Justiției în privința lui Andrei Csillag a rămas definitivă prin neapelare la data de 12 mai.

Ca pedeapsă complementară, deputatului i s-a interzis dreptul de a conduce timp de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii.

„Condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Iași la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe, în prealabil, schimbarea locului de muncă, să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Se impune condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, în cadrul Primăriei Municipiului Iași”, se mai arată în document.

Biroul permanent a luat act de acest document, apoi l-a transmis către Comisia juridică a Camerei Deputaților și către liderul grupului ''Uniți pentru România''.

Andrei Csillag este deputat de Bistrița-Năsăud și a fost ales pe listele electorale ale POT.