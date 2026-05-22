Şeful staţiei CFR Vişeu a fost plasat sub control judiciar după ce a emis facturi fictive în valoare de un milion de lei către angajaţi

<1 minut de citit Publicat la 19:03 22 Mai 2026 Modificat la 19:11 22 Mai 2026

În acest caz au avut loc 27 de percheziţii domiciliare în judeţele Maramureş, Cluj, Bihor, Bistriţa Năsăud şi Satu Mare. Sursa colaj foto: Agerpres

Magistraţii au plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile un bărbat în vârstă de 54 de ani care a emis facturi fictive în valoare de peste un milion de lei, a informat, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, poliţiştii Biroului Judeţean Poliţie Transporturi Maramureş au efectuat cercetări în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, iar bărbatul, administrator al unei unităţi de cazare, ar fi emis facturi fictive mai multor angajaţi din sistemul transporturilor feroviare, cauzând un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei.

Potrivit aceleiaşi surse, în acest caz au avut loc 27 de percheziţii domiciliare în judeţele Maramureş, Cluj, Bihor, Bistriţa Năsăud şi Satu Mare.

Surse judiciare implicate în anchetă au precizat pentru AGERPRES că bărbatul plasat sub control judiciar pe durata a 60 de zile este şeful staţiei CFR Vişeu de Jos şi administratorul unei pensiuni turistice, iar facturile emise au fost pentru angajaţii CFR.