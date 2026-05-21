Tribunalul Militar va pronunţa pe 11 iunie sentinţa în Dosarul 10 August

Publicat la 20:25 21 Mai 2026

Imagine din timpul „Protestului Diasporei” din 10 august 2018. Foto: Hepta

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a anunțat joi că pe 11 iunie va pronunța sentința în primă instanță în Dosarul 10 August, în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018, notează Agerpres.

La acest termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, dar și avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor.

Singurul prezent dintre foștii șefi ai Jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la opt ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect.

La finalul dezbaterilor, judecătorul a anunțat că va pronunța sentința pe data de 11 iunie.

Miercuri, procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai Jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanțe agravante.

Astfel, pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile procurorul a cerut închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitată o pedeapsă mai blândă, și anume, închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, având în vedere atitudinea acestuia în timpul procesului - a fost singurul dintre cei trei care a dat o declarație în fața instanței, dar și faptul că pentru una dintre infracțiuni a intervenit prescripția.

De asemenea, în cazul altor șapte jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă faptele s-au prescris.

În opinia procurorului, chiar dacă o parte dintre fapte s-au prescris, jandarmii trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forță a autorităților.

În luna august 2023, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părți civile în proces.

Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofițer în cadrul acestei structuri, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, sunt acuzați de abuz în serviciu.

În același dosar, au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurențiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. șef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. șef (r) Bardahan Pavel Custrin și plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Aceștia sunt acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la această infracțiune.

Conform anchetei, colonelul Laurențiu Cazan, în calitate de comandant al acțiunii, precum și Gheorghe Cucoș și Ionuț Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiași acțiuni, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor legale, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei - aproximativ 30.000 persoane -, intervenție pe care ulterior au și condus-o.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe - poate fi considerată drept un tratament 'inuman' și 'degradant'.