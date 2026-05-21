Șoferul unui Cybertruck a ajuns cu mașina blocată într-un lac în timp ce testa "modul de trecere prin apă”. Polițiștii l-au arestat

1 minut de citit Publicat la 19:47 21 Mai 2026 Modificat la 19:47 21 Mai 2026

Șoferul a fost arestat sub acuzația de conducere a unui vehicul într-o secțiune închisă a lacului și pentru alte încălcări ale echipamentelor de siguranță acvatică. FOTO: Grapevine Police Department﻿/Facebook

Un bărbat a fost arestat în Texas, acuzat că a condus intenționat mașina sa Tesla Cybertruck într-un lac pentru a utiliza funcția "modul de traversare prin apă” a vehiculului, potrivit BBC.

Departamentul de Poliție din Grapevine a declarat că ofițerii săi au fost chemați luni la Lacul Grapevine din nordul Texasului pentru a recupera vehiculul, care fusese abandonat de șofer și pasageri după ce a intrat în apă și a rămas blocat.

“Modul Wade”, de traversare prin apă permite unui Cybertruck „să intre și să treacă prin ape, cum ar fi râuri sau pâraie” la o adâncime maximă de 81,5 cm, conform manualului online al Tesla.

Șoferul a fost arestat sub acuzația de conducere a unui vehicul într-o secțiune închisă a lacului și pentru alte încălcări ale echipamentelor de siguranță acvatică, a declarat poliția.

Vehiculul parțial scufundat a fost îndepărtat de lângă țărmul de pe malul sudic al lacului, echipa de salvare acvatică a Departamentului de Pompieri din Grapevine asistând poliția în operațiune.

Conform declarației poliției, „șoferul a declarat că a intrat intenționat în lac pentru a utiliza funcția “Modul Wade” a Cybertruck-ului”, după care „vehiculul a devenit dezactivat și a intrat în apă”.

Poliția a adăugat că „deși un vehicul poate fi fizic capabil să intre în zone cu apă dulce puțin adâncă, acest lucru poate crea probleme legale și de siguranță în conformitate cu legislația din Texas”.

„Nu am încuraja conducerea voluntară a vehiculului în apă”, a declarat Katharina Gamboa de la Departamentul de Poliție din Grapevine, în comentarii relatate de partenerul de știri american al BBC, CBS News.

„Este o problemă de siguranță, dar este și o problemă legală.”

Tesla Cybertruck este o camionetă electrică fabricată din materiale de oțel rezistente la gloanțe și se vinde cu peste 70.000 de dolari (52.072 de lire sterline). A fost lansată în 2019 și disponibilă publicului în 2023.

Tesla precizează în manualul de utilizare al vehiculului că este responsabilitatea șoferului „să măsoare adâncimea oricărei ape înainte de a intra”, adăugând că „daunele sau pătrunderea apei în Cybertruck ca urmare a conducerii în apă nu sunt acoperite de garanție”.

Jimmy Jack McDaniel, de 70 años, manejó su Cybertruck directo hacia el lago Grapevine para comprobar si realmente podía cruzar el agua, pero el vehículo terminó… pic.twitter.com/3MISX4mgaU — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 20, 2026