Guvernul Portugaliei este nemulțumit de sistemul EES din aeroporturi și amenință că îl va suspenda

7 minute de citit Publicat la 18:58 21 Mai 2026 Modificat la 18:58 21 Mai 2026

Ministerul Administrației Interne respinsese public ideea suspendării oficiale a EES în timpul lunilor de vară. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a recunoscut că guvernul ar putea suspenda din nou colectarea datelor biometrice în cadrul Sistemului European de Intrare/Ieșire (EES) pe aeroporturile portugheze dacă cozile lungi și problemele controlului la frontieră continuă pe tot parcursul verii, scrie publicația The Resident.

Confruntat cu cozile haotice care continuă să frustreze mii de călători pe aeroporturile portugheze și europene, premierul a avertizat că Guvernul ia în considerare luarea unor măsuri mai serioase pentru a-și proteja propria reputație de destinație turistică de renume mondial.

„Nu voi nega că suntem nemulțumiți de reacția serviciilor de control la frontieră de pe aeroporturi, în special din Lisabona”, a declarat el luni, în timpul unei vizite pe plaja Moledo din Viana do Castelo.

Montenegro a subliniat că Portugalia are obligații în temeiul legislației europene, dar a insistat că guvernul nu poate sta și privi cum situația dăunează turismului și economiei.

„Dacă va trebui să luăm măsuri mai ferme, măsuri mai severe, o vom face. Nu vrem să punem în pericol securitatea țării, dar nici nu vrem să dăunăm activității economice a țării. Avem obligații europene și le îndeplinim, dar evident că nu putem fi penalizați. Vom acorda prioritate securității în țară, dar, în același timp, trebuie să protejăm interesele economice ale Portugaliei”, a declarat premierul.

Când a fost întrebat de jurnaliști dacă suspendarea colectării datelor biometrice ar putea avea loc din nou, Montenegro a recunoscut că rămâne o posibilitate, „așa cum am făcut în trecut”.

Înainte de declarațiile de luni, Ministerul Administrației Interne respinsese public ideea suspendării oficiale a EES în timpul lunilor de vară.

Răspunzând la întrebările postului de radio TSF, ministerul a declarat că „Portugalia își menține angajamentul de a se asigura că sistemul funcționează în conformitate cu legislația Uniunii Europene” și că „nu este planificată nicio suspendare a acestui sistem”.

Ministerul a recunoscut însă și că normele europene permit măsuri operaționale temporare în situații excepționale, inclusiv suspendarea colectării datelor biometrice la anumite puncte de frontieră dacă traficul de pasageri generează timpi de așteptare excesivi.

Potrivit Ministerului, aceste decizii operaționale țin de responsabilitatea PSP. Ministerul a subliniat că toate procedurile de securitate rămân în vigoare în timpul suspendărilor temporare și că această colectare a datelor biometrice se reia odată ce timpii de așteptare revin la niveluri acceptabile.

Portugalia a folosit deja aceste măsuri de urgență de mai multe ori. Pe 11 și 12 aprilie, colectarea datelor biometrice a fost suspendată în zonele de plecare din Lisabona, Porto și Faro, deoarece timpii de așteptare depășiseră limitele considerate acceptabile.

Hotelierii din Algarve sesizează cele mai înalte niveluri ale guvernului

În Algarve, una dintre cele mai mari surse de venit din turismul țării, hotelierii cer de luni de zile suspendarea implementării EES. În februarie, asociația hotelierilor din Algarve, AHETA, a trimis o scrisoare urgentă premierului Luis Montenegro, avertizând asupra unui potențial „haos” legat de implementarea sistemului EES pe aeroportul Faro și solicitând suspendarea acestuia.

„La momentul respectiv, am avut o discuție cu secretarul de stat pentru turism pe această temă. Și ne vom întâlni vineri cu ministrul Administrației Interne pentru a discuta situația de pe aeroporturi”, a declarat luni președintele AHETA, Helder Martins.

Martins a dezvăluit că reprezentanților din domeniul turismului li s-a spus că există flexibilitate pentru a dezactiva temporar sistemul atunci când presiunea devine prea intensă.

„Dar adevărul este că există cozi chiar și atunci când sistemul este offline”, a deplâns el, făcând aluzie la lunga istorie a Portugaliei cu cozi la aeroporturi, pe care guvernele nu au reușit să le rezolve.

„Vara este aproape. Vrem ca vizitatorii noștri să vadă Algarve ca pe o destinație turistică de top și să nu plece cu o imagine proastă a regiunii”, a avertizat Martins.

În ciuda îngrijorărilor, Martins a spus că nu au existat încă semne majore de panică în rândul turiștilor sau al operatorilor de turism.

„Suntem optimiști în ceea ce privește această vară. Nu au existat anulări dramatice și vedem mai multe rezervări de ultim moment, ceea ce este normal”, a subliniat el.

El a mai spus că, până acum, criza energetică nu a afectat semnificativ cererea turistică din Algarve.

„De Paștele trecut, prețurile la combustibil crescuseră deja, însă mulți portughezi au continuat să călătorească în regiune”, a remarcat el.

Încă un weekend de coșmar pe aeroporturile naționale

Reînnoita dezbatere privind deficiențele controlului la frontieră din Portugalia a venit după un weekend în care călătorii s-au confruntat din nou cu așteptări lungi la punctele de control la frontieră din Lisabona, Porto și Faro.

Poliția PSP a confirmat că timpii de așteptare au depășit două ore pe Aeroportul din Porto duminică, deși forțele de ordine au negat informațiile care circulau online conform cărora pasagerii ar fi așteptat șase ore.

Potrivit PSP, cele mai mari întârzieri înregistrate în perioadele de vârf, între orele 9:00 și 12:00, au fost de aproximativ 100 de minute în Faro, 110 minute în Lisabona și 130 de minute în Porto.

Poliția a dat vina pe probleme tehnice și informatice pentru perturbări, combinate cu numărul mare de sosiri din afara spațiului Schengen.

Aproximativ 69.000 de pasageri din zboruri non-Schengen au trecut prin aeroporturile din Lisabona, Porto și Faro numai în acea zi, potrivit PSP.

Între timp, noi perturbări au lovit Aeroportul Humberto Delgado din Lisabona marți dimineață, după ce o defecțiune tehnică a afectat sistemele de control la frontieră, provocând întârzieri suplimentare pentru pasageri.

Potrivit lui Armando Ferreira, președintele Uniunii Naționale a Poliției (SNP), problema nu a fost legată direct de Sistemul biometric de Intrare/Ieșire în sine, ci mai degrabă de probleme mai ample de infrastructură IT.

Extinderea zonei de sosiri din Lisabona este aproape finalizată

Ministrul portughez al Infrastructurii și Locuințelor a anunțat că extinderea zonei de sosiri a Aeroportului Lisabona este aproape finalizată.

„Credem că în următoarele săptămâni, luna viitoare, putem avea o calitate mai bună a serviciilor”, a spus Miguel Pinto Luz.

Referindu-se la întârzierile la controlul la frontieră pe aeroporturile portugheze, ministrul a declarat că guvernul „depune toate eforturile, atât pe plan intern, cât și alături de Comisia Europeană, pentru a rezolva problema”.

Pinto Luz a recunoscut că Sistemul de intrare/ieșire (EES) al UE „are probleme reale care creează constrângeri” pe aeroporturi și afectează „imaginea internațională a Portugaliei”.

„Suntem disponibili să suspendăm datele biometrice ori de câte ori este necesar, deoarece există un principiu de bază. Nu putem compromite serviciul oferit de aeroporturi, nu putem compromite imaginea țării și, prin urmare, ori de câte ori este necesar și apare aglomerație, sau mașinile sau serverele nu funcționează, datele biometrice vor fi suspendate”, a spus el.

Între timp, începând cu 29 mai, pe aeroport vor fi introduse mai multe cabine manuale de control la frontieră pentru a consolida răspunsul operațional și a reduce timpii de așteptare, a anunțat Ministerul Administrației Interne.

Într-un comunicat, ministerul a declarat că intenționează să crească numărul de porți electronice (control automat la frontieră) și va desfășura ofițeri PSP suplimentari la controlul la frontieră începând din iulie.

Companiile aeriene cer suspendarea sistemului până în septembrie

Cea mai recentă presiune asupra guvernului a fost alimentată și de criticile reînnoite din partea companiilor aeriene, în special a companiei low-cost Ryanair, care la începutul acestei luni a cerut suspendarea EES până în septembrie.

Compania aeriană irlandeză a descris întârzierile constante ca fiind „evitabile” și a avertizat că situația s-ar putea agrava mult în timpul sezonului de vârf de vară dacă nu se iau măsuri.

Ryanair a declarat că a scris guvernelor tuturor celor 29 de țări din EES, inclusiv Portugaliei, îndemnându-le să suspende temporar sistemul până în septembrie, urmând exemplul deja adoptat de Grecia.

„Nu are sens ca țări precum Portugalia să continue să implementeze noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al UE, când în mod clar nu sunt pregătite să facă acest lucru. Ca urmare a acestei implementări incomplete a sistemului, pasagerii sunt nevoiți să stea la cozi excesive la controlul pașapoartelor și, în unele cazuri, să piardă zboruri”, a declarat Neal McMahon, directorul de operațiuni al Ryanair.

McMahon a adăugat, cu o notă de ironie, că „durata medie a unui zbor Ryanair este de aproximativ 1 oră și 15 minute, ceea ce înseamnă că unii pasageri petrec aproape la fel de mult timp așteptând la controlul pașapoartelor ca și în timpul zborului în sine”.

El a descris situația ca fiind „complet inacceptabilă”, insistând că există deja o soluție legală disponibilă în temeiul normelor UE: „suspendarea EES până în septembrie” .

Asociația Companiilor Aeriene din Portugalia (RENA) a făcut, de asemenea, apel la suspendarea colectării datelor biometrice, argumentând că Portugalia nu era pregătită să implementeze cu succes noul sistem.

„Este nevoie de mai multă flexibilitate, la nivel european, pentru a suspenda sistemul”, a declarat șeful RENA, Paulo Geisler, solicitând ca suspendarea să dureze cel puțin până la sfârșitul acestei veri.

Sistemul EES a înlocuit ștampilarea pașapoartelor cu un sistem digital care înregistrează imaginile faciale și amprentele digitale ale pasagerilor care sosesc din afara spațiului Schengen. Acesta a început să funcționeze progresiv în țările Schengen, inclusiv în Portugalia, pe 12 octombrie 2025.

De atunci, aeroporturile din Europa s-au confruntat cu reclamații repetate legate de întârzieri, probleme tehnice și congestie. Ziarul britanic The Times a descris deja implementarea drept un „fiasco la frontieră”.

În Portugalia, sistemul a intensificat îngrijorările legate de deficitul de personal și de deficiențele operaționale ale aeroporturilor care deja se luptă să facă față traficului intens de pasageri.