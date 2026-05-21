Publicat la 18:56 21 Mai 2026

Cazurile de gonoree și sifilis, boli cu transmitere sexuală, au ajuns la niveluri record în Europa. Sursa foto: Getty Images

Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv gonoreea și sifilisul, au atins niveluri record în Europa, potrivit unor date noi. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a anunțat că ambele boli au ajuns, în 2024, la cele mai ridicate niveluri din ultimii peste 10 ani, relatează BBC. Specialiștii avertizează că infecțiile care nu sunt tratate pot duce la complicaţii grave, de la dureri cronice şi infertilitate până la probleme cardiace, vasculare şi neurologice.

Gonoreea și sifilisul au atins niveluri record în Europa

Numărul cazurilor de gonoree a ajuns la 106.331 – o creștere de 303% față de 2015 – în timp ce cazurile de sifilis s-au mai mult decât dublat în aceeași perioadă, ajungând la 45.557.

Agenția de sănătate a precizat că "lacunele tot mai mari în testare și prevenție" se află printre cauzele care au dus la creșterea transmiterii acestor boli și a solicitat măsuri urgente.

"Aceste infecții pot provoca complicații severe, precum dureri cronice și infertilitate, iar în cazul sifilisului, probleme ale inimii sau ale sistemului nervos", a declarat Bruno Ciancio, șeful unității de Boli cu Transmitere Directă și Prevenibile prin Vaccinare din cadrul agenției, potrivit sursei citate.

El a declarat că numărul cazurilor de sifilis congenital – "unde infecțiile se transmit direct la nou-născuți, provocând complicații, posibil, pe tot parcursul vieții" – aproape s-a dublat între 2023 și 2024.

"Protejarea sănătății sexuale rămâne simplă. Folosiți prezervative cu parteneri noi sau multipli și testați-vă dacă aveți simptome", a subliniat Bruno Ciancio în cadrul interviului oferit pentru BBC.

Spania a avut cel mai mare număr de cazuri confirmate de gonoree și sifilis dintre țările europene participante în 2024, cu 37.169 și, respectiv, 11.556 cazuri. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a declarat că bărbații care întrețin relații sexuale cu alți bărbați au rămas grupul cel mai afectat în mod disproporționat, înregistrând cele mai accentuate creșteri pe termen lung ale gonoreei și sifilisului.

De asemenea, ECDC a raportat că femeile heterosexuale, aflate la vârstă reproductivă, au înregistrat creșteri mari ale sifilisului. Deși Chlamydia rămâne cea mai frecvent raportată boală cu transmitere sexuală (BTS), numărul cazurilor a scăzut cu 6% din 2015, ajungând la 213.443.

Regatul Unit nu mai face parte din acest studiu de la Brexit, însă guvernul publică anual propriile statistici pentru Anglia.

Conform unui raport al UK Health Security Agency (UKHSA) făcut public în decembrie, în 2024 au fost înregistrate 71.802 cazuri de gonoree în Anglia și 9.535 de cazuri de sifilis. În aceeași perioadă au fost diagnosticate 168.889 de cazuri de Chlamydia.

Regatul Unit a introdus un vaccin împotriva gonoreei în 2025, după ce boala a atins un record de 85.000 de cazuri în 2023.

Simptomele gonoreei și ale sifilisului

Simptomele gonoreei pot include durere, secreții neobișnuite și inflamația organelor genitale, însă în unele cazuri nu apar deloc simptome.

Serviciul Național de Sănătate din Regatul Unit precizează că boala poate fi prevenită prin utilizarea corectă a prezervativelor și prin acceptarea vaccinului, atunci când acesta este oferit.

Simptomele sifilisului includ răni în jurul organelor genitale și a gurii, erupții pe mâini, căderea părului și simptome asemănătoare gripei. Acestea sunt adesea greu de observat la început și pot apărea și dispărea în timp.

La fel ca gonoreea, sifilisul poate fi prevenit prin utilizarea prezervativelor și tratat cu antibiotice. Ambele pot provoca probleme grave dacă nu sunt tratate.