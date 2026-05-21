Valul de căldură lovește România, după episoadele de ploi și furtuni. Meteorologii anunță când vor fi atinse valori de 30 de grade

1 minut de citit Publicat la 18:20 21 Mai 2026 Modificat la 18:20 21 Mai 2026

Temperaturile vor urca până la 30 de grade, la începutul săptămânii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

România se va confrunta, în curând, cu efectele unui val de căldură. Elena Mateescu, director ANM, a detaliat, la Antena 3 CNN, evoluția vremii în următoarele zile.

"La acest final de săptămână, vom avea în continuare o vreme instabilă. ANM a emis o informare meteorologică și două atenționări meteorologice de Cod Galben pentru intensificări ale vântului, în special pentru zone din partea de est țării.

Astăzi, joi, inclusiv în sud-vestul țării, vorbim de cantități de apă care la nivel local pot să atingă valori de 20 - 30 de litri pe metru pătrat, și, izolat, 40 - 50 de litri pe metru pătrat, vânt cu rafale de 45 - 50 de kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă, de peste 60 de kilometri pe oră.

Astăzi și mâine, practic până la finalul săptămânii, ecartul temperaturilor maxime va fi cuprins între 20 și 25 de grade, valori apropiate de normele specifice date din calendar.

În Capitală, vom avea valori în creștere de la o zi la alta, de 21 până la 24 de grade.

Deja, luni, ecartul va fi 21 - 28 de grade, pentru ca ziua de marți să aducă primele valori de 30 de grade.

Putem să contăm pe o vreme mai caldă în cea mai mare parte a țării, chiar cu valori peste normalul datei din calendar", a precizat șefa ANM.

ANM a anunțat furtuni cu grindină și a emis avertizări Cod Galben, joi

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, mai multe avertizări nowcasting Cod Galben de furtuni cu grindină și de vânt puternic, în mai multe județe din țară.

O avertizare Cod Galben de ploi torențiale, cu grindină, a fost valabilă pentru județele Constanța și Tulcea, până la ora 16, cu manifestări constând în averse torențiale cu acumulări de 15 - 25 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului la rafală de până la 55 km/h.

O avertizare similară, care a încetat la 15:30, a fost emisă pentru județele Gorj, Dolj, Giurgiu, Teleorman

În zonele montane din județele Buzău și Suceava au fost, de asemenea, în vigoare avertizări Cod Galben de vânt puternic, cu viteză la rafală de până la 90 km/h.