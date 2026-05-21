Pădurea Nadăș revine în proprietatea statului după 20 de ani de procese. Buzoianu: Pădurile României au fost tratate ca o pradă

1 minut de citit Publicat la 17:53 21 Mai 2026 Modificat la 17:53 21 Mai 2026

Diana Buzoianu anunță că statul a recuperat 4.641,1 hectare de fond forestier / sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Apele și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat, joi, că pădurea Nadăș a redevenit proprietatea statului, după 20 de ani, îu urma deciziei instanţei.

Concret, statul a recuperat 4.641,1 hectare de fond forestier după mai bine de două decenii de procese.

„4.600 de hectare de pădure au fost recuperate definitiv în instanţă. După 20 de ani de litigii, pădurea Nadăş este, din nou, în proprietatea statului.

Prea mult timp, pădurile României au fost tratate ca o pradă. Retrocedări dubioase, interese de grup, reţele care au crezut că statul nu va mai recupera niciodată ce a fost luat ilegal. Cazul Nadăş a devenit, în ultimele două decenii, un simbol al unui sistem care părea de neînvins. Astăzi, punem punct.

Nu a fost uşor şi nu s-a întâmplat peste noapte. A fost nevoie de determinare şi de o muncă minuţioasă a echipei juridice şi a experţilor de la Romsilva pentru a demonstra, în instanţă, că dreptatea este de partea statului”, a punctat Buzoianu, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit sursei citate, ministerul de resort va continua să verifice fiecare caz în care suspiciunea de ilegalitate umbreşte administrarea resurselor naturale ale României.

„Nu ne oprim aici. Protejarea mediului înseamnă, înainte de toate, protejarea proprietăţii publice împotriva intereselor de grup”, a scris şefa de la Mediu.

Romsilva a transmis că litigiul a generat peste 30 de dosare și mai mult de 100 de termene de judecată, în fața a zece instanțe din țară, de la Judecătoria Ineu până la Înalta Curte de Casație și Justiție.