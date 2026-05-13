Dezbateri la Poiana Brașov despre reciclare și valorificarea deșeurilor: „Problemele sunt mai ales de la colectarea de la blocuri”

2 minute de citit Publicat la 12:39 13 Mai 2026 Modificat la 12:39 13 Mai 2026

Maldăr de deșeuri de plastic, lângă blocuri de locuințe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La Poiana Brașov a avut loc masa rotundă organizată de Asociația Română de Salubritate și pentru Managementul Deșeurilor împreună cu FEAD, un eveniment dedicat viitorului managementului deșeurilor și tranziției către economia circulară în România. La discuții au participat reprezentanți ai industriei, autorități și specialiști europeni, care au analizat soluții concrete pentru reducerea cantităților de deșeuri depozitate și dezvoltarea infrastructurii moderne de valorificare energetică.

Participanții au atras atenția asupra necesității unor investiții sustenabile și a unor politici publice adaptate realităților economice actuale, astfel încât serviciile de salubrizare să rămână eficiente și accesibile pentru comunități.

„Suntem nevoiți să facem acest lucru pentru că asociația noastră a acumulat foarte multă experiență și suntem în situația în care acumulam ceva penalități din partea Comisiei Europene și trebuie să ne gospodărim în așa fel ca aceste lucruri să nu se mai întâmple, mai ales că această industrie pe plan european este mai dezvoltată decât la noi și ar trebui să împărtășim din experiența celor din Europa”, a declarat Ilie Ionel Ciuclea, Președinte A.R.S.M.D.

„Această masă este organizată de Asociația Română de Salubritate și pentru Managementul Deșeurilor. Pentru prima oară în România, președintele FEAD, în primul an de mandat, a venit aici la noi ca să afle cumva de problemele noastre.

Toți membrii sunt prezenți aici împreună cu reprezentanții autorităților centrale. Deci este un eveniment de nivel înalt în care se discută soluții și propuneri concrete pentru România”, a declarat Dan Stoica, Director Executiv A.R.S.M.D.

Reprezentanții din domeniu spun că una dintre cele mai mari probleme rămâne colectarea separată a deșeurilor, mai ales în zonele de blocuri.

„Problemele sunt de la colectarea de la acele blocuri și e dificilă acea colectare, că totul pleacă de la cum aruncăm gunoiul, cât de mult respectăm sticla, plasticul, mai nou e și componenta textilă, cum o ducem la gunoi. De lucru avem, nu sunt vulnerabilități, sunt lucruri care trebuie să se așeze pe un făgaș și să găsim finanțări pentru instalațiile de tratare”, a declarat Ionel Teslaru, președinte ANRSC.

Dezbaterile au vizat și noile obiective europene privind economia circulară, dar și oportunitățile prin care România poate transforma deșeurile în resurse și energie.

„S-a vorbit despre nevoia de finalizare a unui plan național de gestionare a deșeurilor, care să fie adaptat nevoilor din piața reală și care să fie făcut pe baza unor date foarte actuale. S-a vorbit despre subfinanțarea sistemului de colectare și sortare a materialelor reciclabile, în special, și de nevoia de a dezvolta industria de reciclare din România”, a declarat Mihaela Frăsineanu, consilier de stat, Cancelaria Primului Ministru.

Dan Ceaușescu, reprezentant al operatorilor de deșeuri, spune că prețul redus al depozitării este unul dintre motivele pentru care reciclarea și valorificarea deșeurilor sunt descurajate.

„Tema principală, sau una dintre principalele cauze pentru care România se află în această situație mai puțin plăcută privind depozitarea deșeurilor și rezultatele pe gestionarea lor, este acest cost de depozitare extrem de mic, care descurajează orice fel de activități ce duc la valorificarea deșeurilor”, a declarat Dan Ceaușescu, reprezentant al operatorilor de deșeuri.

Organizatorii spun că dialogul dintre autorități, operatori și partenerii europeni este esențial pentru modernizarea sistemului și pentru atingerea țintelor asumate la nivel european. Evenimentul de la Poiana Brașov marchează un nou pas în direcția unei gestionări mai eficiente și mai responsabile a deșeurilor în România.