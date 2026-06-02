Leonor, viitoarea regină a Spaniei, a obţinut insigna de paraşutist

1 minut de citit Publicat la 22:07 02 Iun 2026 Modificat la 22:08 02 Iun 2026

Prințesa Leonor a Spaniei a început cursurile la Academia Generală a Forțelor Aeriene pe 1 septembrie 2025. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

Prinţesa moştenitoare a Spaniei, Leonor, a finalizat pregătirea de paraşutist la Şcoala Militară de Paraşutism "Mendez Parada" din cadrul Bazei Aeriene Alcantarilla, din regiunea Murcia, a anunţat marţi Casa Regală din Madrid, citată de DPA, potrivit Agerpres.

Prinţesa Leonor, în vârstă de 20 de ani, a efectuat mai multe salturi cu paraşuta, inclusiv un salt nocturn în luna mai, potrivit relatărilor din presa spaniolă.

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La finalul cursului de pregătire, moştenitoarea tronului Spaniei a primit diploma de paraşutist şi insigna "Cazador Paracaidista", alături de aproximativ alţi 50 de colegi cadeţi. Cursul face parte din pregătirea militară a prinţesei Leonor la Academia Generală de Aeronautică şi Astronautică (AGA) din Murcia, unde se află în prezent în cel de-al treilea an - care este totodată ultimul - de pregătire pentru a deveni ofiţer.

Această instruire militară o va pregăti pe prinţesa Leonor pentru viitorul ei rol de comandant suprem al Forţelor Armate Spaniole.

Prinţesa moştenitoare - fiica regelui Felipe al VI-lea şi a reginei Letizia - şi-a început cariera militară la Academia Militară din Zaragoza. Ulterior, ea a efectuat o croazieră de instruire de câteva luni în cadrul Marinei spaniole, la bordul navei-şcoală "Juan Sebastian El Cano".

Din luna septembrie a anului trecut, ea este încadrată în Forţele Aeriene ale Spaniei şi, de atunci, a efectuat deja primul ei zbor solo cu avionul.

Deşi Leonor este considerată o tânără visătoare şi oarecum timidă, prinţesa spaniolă a fost descrisă ca o persoană echilibrată, prudentă, hotărâtă şi bine organizată.

Ea a finalizat antrenamentul în tehnici de supravieţuire şi se află într-o formă fizică foarte bună, potrivit relatărilor din presa spaniolă, care citează mai mulţi superiori militari.