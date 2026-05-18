Europa se pregătește pentru o trecere bruscă de la frig arctic la căldură extremă

2 minute de citit Publicat la 15:20 18 Mai 2026 Modificat la 15:20 18 Mai 2026

În Spania și Portugalia, temperaturile vor fi între 30–39 de grade Celsius. Foto: Getty Images

După mai multe zile de vreme rece în mare parte din Europa, în următoarea săptămână este așteptată o schimbare dramatică de temperatură. Un val de aer cald traversează continentul și va aduce temperaturi și de 39 de grade Celsius în vestul și centrul Europei, potrivit The Guardian.

Un vast anticiclon de blocaj deasupra Atlanticului de Nord și o zonă de presiune joasă care s-a deplasat lent peste sudul Scandinaviei au adus săptămâna trecută aer arctic spre sud. Astfel, temperaturile au fost cu 10-15 grade Celsius sub media sezonieră timp de mai bine de o săptămână.

Înghețurile nocturne au afectat grădinarii și fermierii, inclusiv în Franța, unde cultivatorii de struguri au aprins focuri pentru a proteja viile.

Astfel de episoade extinse și persistente de frig au devenit tot mai rare în ultimele decenii, deoarece Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent din cauza crizei climatice.

Aerul rece și instabil s-a combinat, de asemenea, cu soarele puternic de mai și a declanșat furtuni extinse. Între 11 și 16 mai, aproximativ 750.000 de fulgere au fost înregistrate în Europa și zonele învecinate.

Serviciul național de meteorologie și hidrologie din Serbia a emis avertizări cod roșu pentru vânt puternic, ploi abundente și grindină.

Un val de aer fierbinte traversează Europa

În weekend, extinderea unei zone de presiune joasă spre nord-vestul Europei a întrerupt fluxul de aer rece din nord, iar vânturile și-au schimbat direcția dinspre vest.

Mai târziu în această săptămână, meteorologii estimează că o zonă extinsă de înaltă presiune se va forma peste vestul continentului și va aduce aer fierbinte din nordul Africii.

Până vineri, temperaturile din țări precum Franța și Anglia ar putea fi cu 15 grade Celsius mai ridicate decât în urmă cu o săptămână. Mai mult, în Spania și Portugalia, temperaturile vor fi între 30–39 de grade Celsius.

Temperaturile minime nocturne din aceste regiuni ar putea depăși maximele din timpul zilei înregistrate săptămâna trecută.

Vremea în SUA

Vremea este la extreme și în Statele Unite în această săptămână.

În nord-vestul țării, unde temperaturile au urcat la aproximativ 30 de grade Celsius săptămâna trecută, aerul rece coboară acum din Canada și interacționează cu o zonă de presiune joasă, provocând a doua furtună de iarnă a lunii în regiune.

Ninsori semnificative sunt prognozate în zonele montane din Wyoming, nordul statului Colorado și nord-estul statului Utah la începutul acestei săptămâni, unde stratul de zăpadă poate ajunge până la 46 cm pe cele mai înalte culmi. Vânturi de până la 96 km/h sunt așteptate să provoace viscol și condiții periculoase de trafic în anumite zone. Mai spre sud-vest, rafalele puternice și umiditatea persistent scăzută au determinat emiterea unor avertizări de incendii de vegetație în mai multe state americane. În est, contrastul puternic dintre aerul rece și condițiile mai calde și umede din centrul SUA este probabil să alimenteze dezvoltarea unor noi furtuni. Storm Prediction Center a avertizat că luni există o probabilitate de 15% pentru apariția tornadelor în patru state centrale, într-o regiune locuită de aproape 900.000 de persoane.