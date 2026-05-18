Demisie la Chișinău, din cauza voturilor date de Moldova pentru Alexandra Căpitănescu. Vlad Țurcanu a plecat din fruntea Teleradio

Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3 în finala Eurovision 2026.

Vlad Ţurcanu, directorul general al Teleradio-Moldova (TRM), instituția care a selectat juriul pentru Eurovision 2026, a anunțat că a demisionat din funcție. La Chișinău a izbucnit un scandal, după finala concursului Eurovision 2026, când juriul Republicii Moldova a oferit doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, relatează Agerpres. Țurcanu a spus că deși nu este de acord cu votul juriului își asumă responsabilitatea pentru acest rezultat.

„Vă anunţ despre decizia mea de a demisiona din funcţia de director general al companiei Teleradio-Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, aşa cum prevede legea, consiliului de supraveghere de al TRM.

Chiar dacă ne-am disociat de la deciziile juriului desemnat să noteze prestaţiile artistice de la finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră şi, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituţiei”, a declarat Ţurcanu.

Acesta a dezvăluit că a aflat despre rezultatele votului juriului în după-amiaza zilei de sâmbătă, înainte de a fi anunţate în cadrul concursului.



Țurcanu a mai spus că a evitat să dea indicaţii membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieşit din comun, grav, a fost că juriul nu a ţinut cont de sensibilităţile care există între Republica Moldova şi ţările vecine, România şi Ucraina.



„Prin demisia mea, vreau să transmit un mesaj clar, şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate.

Atitudinea noastră faţă de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. În plus, nu îmi doresc ca activitatea TRM să fie afectată de reacţiile vehemente, deşi, uneori, îndreptăţite ale publicului pe această temă”, a declarat Ţurcanu.



În spaţiul online au apărut revolte după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu din România, la finala Eurovision 2026. Reacţiile dure au venit de la internauţi, jurnalişti, lideri de opinie, politicieni şi demnitari de stat.