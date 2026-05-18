Șeful spionilor finlandezi avertizează că Europa ar putea să nu mai scape niciodată de sub controlul firmelor Big Tech străine

1 minut de citit Publicat la 15:56 18 Mai 2026 Modificat la 15:56 18 Mai 2026

Este probabil ca Europa să nu mai poate niciodată să fie independentă de tehnologiile străine pentru că se bazează mult prea mult de software din Statele Unite și de hardware din China, spune Juha Martelius, șeful Serviciului de Informații și Securitate din Finlanda, relatează Politico.

„Mi-e teamă că suntem un corp infiltrat de două tipuri de cancer”, a declarat el, referindu-se la continentul european, la Conferința de Securitate Lennart Meri din Talinn, duminică.

„Este probabil imposibil să-l mai operăm (cancerul, metaforă – n. red.) dar vom putea să trăim cu el”.

Avertismentul său vine în contextul în care oficialii europeni sunt tot mai vocali când vine vorba de sporirea autonomiei strategice a Europei, mai ales când vine vorba de tehnologiile critice, apărarea și infrastructura digitală.

Comisia Europeană este așteptată să prezinte un Pachet de Suveranitate Tech în săptămânile următoare, pe baza căruia se va restricționa folosirea de către guvernele statelor membre a serviciilor cloud americane.

Serviciile cloud apar în raportul anual recent al agenției finlandeze ca elemente de risc care poate periclita independența digitală a statelor.

Martelius spune că a existat o dezbatere în Finlanda despre încărcarea informațiilor despre alegeri într-un serviciu cloud – însă faptul că sistemul electoral finlandez funcționează foarte bine a făcut ca ideea să fie abandonată.

„Acest tip de informație, critic pentru securitatea națională, precum datele referitoare la alegeri nu ar trebui să fie gestionat de o firmă străină”, a spus el.

În privința inovării europene, Martelius a spus că Finlanda are activități excelente de cercetare și dezvoltare în domeniile tehnologiei cuantice și spațiului, dar, la fel ca alte părți ale Europei, nu dispune de capital suficient.

Șeful serviciului de informații, care a preluat funcția în 2024, a pus sub semnul întrebării dacă Europa ar putea măcar să dezvolte servicii cloud europene la fel de eficiente ca cele ale marilor furnizori americani sau să câștige războiul împotriva Rusiei fără tehnologie străină.

„În prezent, nu”, a spus el. „Dar este și o chestiune de cât de mult vrea Europa să câștige singură războiul și cât de mult vrea să se bazeze, și în viitor, pe ajutorul aliaților noștri americani”.