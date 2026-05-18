Kievul și Budapesta încep discuții despre drepturile minorităților maghiare din Ucraina. Chestiunea e crucială pentru aderarea Kievului

2 minute de citit Publicat la 16:32 18 Mai 2026 Modificat la 16:32 18 Mai 2026

Speranțele Ucrainei de aderare la UE cresc, în condițiile noului guvern de la Budapesta. Foto: Getty Images

Kievul și Budapesta au convenit să poarte discuții privind drepturile minorităților maghiare din Ucraina, a anunțat luni ministrul de Externe al Ungariei, după cum semnalează Politico.

Mișcarea este percepută ca un semn optimist pentru candidatura Ucrainei la UE.

Anita Orban, care a depus jurământul ca ministru de Externe al Ungariei la începutul acestei luni, a scris într-o postare pe X că discuțiile, care urmează să înceapă marți, vor pregăti terenul pentru „soluționarea promptă și liniștitoare a problemelor legate de drepturile minorităților”.

Drepturile minorităților maghiare care trăiesc în Ucraina au afectat candidatura Kievului la UE timp de ani de zile.

Fostul prim-ministru Viktor Orban a invocat această chestiune pentru a justifica refuzul Budapestei de a accepta candidatura Kievului la blocul comunitar.

Lansarea negocierilor la nivel de experți pe această temă - în urma primelor discuții directe între miniștrii de Externe ai Ucrainei și Ungariei, în ultimul weekend - sugerează că Budapesta ar putea fi acum deschisă la un acord.

Ucraina își propune să semneze un acord de aderare la UE în 2027

Într-o declarație pentru Politico, săptămâna trecută, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a spus că guvernul său rămâne optimist în ceea ce privește perspectivele de aderare la UE și că își propune să semneze un „acord de aderare” cu blocul comunitar în 2027.

Până recent, Budapesta a blocat Kievul să deschidă orice capitole formale de negociere în discuțiile cu Bruxelles-ul, însă acum există speranțe că - în condițiile în care noul guvern maghiar și-a preluat mandatul - până la cinci capitole vor fi deschise în lunile următoare.

Totuși, apartenența deplină la bloc a Kievului rămâne o perspectivă îndepărtată.

Ucraina insistă că aderarea la UE este o parte crucială a pachetului pe care președintele Volodimir Zelenski va trebui să îl propună poporului ucrainean, ca parte a unui acord de pace cu Rusia.

Însă nu există un consens între membrii blocului comunitar în ceea ce privește calendarul precis pentru aderarea țării, remarcă Politico.

Germania propune o soluție cu care Ucraina nu e de acord

Germania, de exemplu, a lansat un document care propune o opțiune de „aderare asociată”, căreia Ucraina i se opune.

La rândul său, Comisia Europeană susține o soluție intermediară, conform căreia discuțiile tehnice de aderare cu Kievul ar urma să fie încheiate până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit unui oficial european de rang înalt, refuzul fostului guvernul Viktor Orban de a discuta, măcar, despre candidatura Ucrainei la UE înseamnă că Budapesta nu dispune acum de documente esențiale privind procesul de aderare.

Conform acestui oficial, se depun eforturi pentru a aduce noul guvern maghiar la nivelul așteptărilor într-un timp record, deoarece un acord ar fi necesar înainte de următoarea reuniune a liderilor UE de la Bruxelles, în perioada 18-19 iunie.