Un cangur a blocat circulația trenurilor pe o linie din Belgia

<1 minut de citit Publicat la 15:00 18 Mai 2026 Modificat la 15:00 18 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Traficul feroviar pe un traseu din Belgia a fost oprit temporar, după ce un cangur a fost văzut în apropierea unei linii de cale ferată. „Poliţia a încercat fără succes să prindă animalul şi, prin urmare, a apelat la un medic veterinar”, a precizat Frederic Sacre, purtătorul de cuvânt al Infrabel, administratoul rețelei feroviare belgiene, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Un cangur a fost semnalat în jurul orei 09:00, ora locală”, a declarat pentru AFP Frederic Sacre, purtătorul de cuvânt al Infrabel, administratorul reţelei feroviare belgiene.

„Un cangur şi-a făcut apariţia de-a lungul şinelor de cale ferată, lângă Zingem, în Flandra”, a afirmat el, precizând că nu deţine detalii despre provenienţa animalului.

Traficul pe o linie secundară a fost întrerupt timp de o oră.

„Poliţia a încercat fără succes să prindă animalul şi, prin urmare, a apelat la un medic veterinar. Medicul veterinar s-a dovedit mai abil”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Deși, potrivit lui Sacre, „este genul de apariţie ceva mai neobişnuită”, el este mai obişnuit cu perturbările provocate de vaci sau de oi.

„Am mai avut o alpaca, în urmă cu câţiva ani, ne ducem aminte de asta”, a adăugat el.