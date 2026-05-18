<1 minut de citit Publicat la 14:01 18 Mai 2026 Modificat la 14:03 18 Mai 2026

Cadavrele scafandrilor italieni morți în Maldive au fost găsite (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Cadavrele a patru scafandri italieni care au dispărut în timpul unui accident de scufundări în Maldive de săptămâna trecută au fost găsite, a confirmat Ministerul de Externe italian pentru BBC.

Un cadavru, aparținând unui al cincilea membru al grupului, fusese deja localizat după incidentul care a avut loc joi.

Italienii au fost găsiți într-o peșteră aflată la o adâncime de 60 de metri în Atolul Vaavu, de către o echipă comună formată din scafandri finlandezi și din Maldive foarte bine pregătiți, potrivit autorităților locale.

Un scafandru salvator a murit, de asemenea, sâmbătă, în timpul căutărilor pentru recuperarea trupurilor membrilor grupului.

„Vor fi efectuate scufundări suplimentare în zilele următoare pentru recuperarea trupurilor”, a declarat Mohamed Hossain Shareef, purtător de cuvânt al guvernului maldivian, într-un mesaj transmis pentru BBC.

Se crede că incidentul reprezintă cel mai grav accident de scufundare produs vreodată în această mică națiune din Oceanul Indian, o destinație turistică populară datorită șirului său de insule de corali.