Explozie puternică la o unitate militară din Botoşani. Cinci persoane au fost rănite, una e în stare gravă

1 minut de citit Publicat la 14:14 18 Mai 2026 Modificat la 14:31 18 Mai 2026

Explozie puternică la o unitate militară din Botoşani.

UPDATE O explozie urmată de incendiu s-a produs, luni, la o unitate militară din Botoşani, cinci persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital.

UPDATE 14.25 Poliția Botoșani a fost sesizată cu privire la explozia produsă într-un depozit de muniție din incinta unei unități militare, în urma căreia cinci persoane au suferit arsuri pe diferite părți ale corpului, trei dintre acestea fiind transportate la spital.

Evenimentul s-a produs într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, a informat Ministerul Apărării Naționale.

Știrea inițială

Eplozia s-a produs la o unitate militară de pe strada Petru Rareș.

Trei persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită în stare de inconștiență, cu arsuri severe.

Potrivit primelor informații, explozia s-ar fi produs în timp ce victimele încercau să dezafecteze mai multe echipamente militare.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de ambulanță, SMURD, pompieri și polițiști. Zona a fost securizată pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor. Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs explozia.

La fața locului sunt prezente numeroase echipaje de intervenție, iar ancheta este în desfășurare.

Surse de la fața locului susțin că explozia s-a auzit în mai multe zone din municipiu.