Explozie puternică la o unitate militară din Botoşani. Cinci persoane au fost rănite, una e în stare gravă

UPDATE O explozie urmată de incendiu s-a produs, luni, la o unitate militară din Botoşani, cinci persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital.
UPDATE 14.25 Poliția Botoșani a fost sesizată cu privire la explozia produsă într-un depozit de muniție din incinta unei unități militare, în urma căreia cinci persoane au suferit arsuri pe diferite părți ale corpului, trei dintre acestea fiind transportate la spital.
Evenimentul s-a produs într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, a informat Ministerul Apărării Naționale.
Știrea inițială
Eplozia s-a produs la o unitate militară de pe strada Petru Rareș.
Trei persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită în stare de inconștiență, cu arsuri severe.
Potrivit primelor informații, explozia s-ar fi produs în timp ce victimele încercau să dezafecteze mai multe echipamente militare.
La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de ambulanță, SMURD, pompieri și polițiști. Zona a fost securizată pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor. Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs explozia.
Surse de la fața locului susțin că explozia s-a auzit în mai multe zone din municipiu.