Concedieri la Ikea: sute de angajați vor fi dați afară. Explicațiile companiei

Cele 850 de posturi afectate includ 300 de disponbilizări în Suedia. Foto: Getty Images

Inter IKEA, proprietarul şi francizorul mărcii IKEA în 63 de ţări, a anunțat că va concedia 850 de angajați, în cadrul unui plan de reducere a costurilor și a prețurilor produselor. Retailerul de mobilier se află într-un amplu proces de tranziție de la marile magazine amplasate în suburbii către magazine mai mici, amplasate în centrul orașelor, în încercarea de a atrage mai mulți consumatori, relatează Agerpres.

Inter IKEA este compania responsabilă cu aprovizionarea cu produse IKEA de la fabricile din întreaga lume şi aprovizionează 13 francizaţi care operează magazine IKEA.

Compania a fost presată de creşterea costurilor şi de tarifele americane şi se află în mijlocul unei tranziţii strategice dinspre marile magazine amplasate în suburbii, către magazine mai mici amplasate în centrul oraşelor, în încercarea de a-i recuceri pe cumpărători.



„Trebuie să devenim mai rapizi, să scurtăm procesul de luare a deciziilor şi pur şi simplu să ne concentrăm eforturile asupra acestor priorităţi”, a declarat directorul financiar al Inter IKEA, Henrik Elm, într-un interviu pentru Reuters.



Atât Inter IKEA, cât şi cel mai mare francizat al său, Ingka Group, care deţine majoritatea magazinelor IKEA din întreaga lume, şi-au schimbat directorii generali la sfârşitul anului trecut, după ce grupul suedez a raportat al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.



În luna martie, Ingka Group a anunţat la rândul său planuri de a elimina 800 de locuri de muncă.



Henrik Elm a spus că tendinţa de scădere a încrederii consumatorilor a fost „accelerată” de războiul din Iran. Conflictul a dus la creşterea bruscă a preţurilor la combustibili, afectând bugetele gospodăriilor şi diminuând disponibilitatea consumatorilor de a cheltui pe lucruri neesenţiale - cum ar fi renovarea casei sau o canapea nouă.



„Într-o perioadă în care încrederea consumatorilor este foarte afectată, veniturile disponibile scad cu adevărat pentru mulţi, în special pentru consumatorii la care dorim să ajungem.

Capacitatea noastră de a reduce preţurile astfel încât aceştia să îşi poată permite IKEA este mai esenţială ca niciodată şi, bineînţeles, nu poţi realiza acest lucru dacă ai o bază de costuri prea mare", a spus Elm.



Cele 850 de posturi afectate includ 300 de disponbilizări în Suedia, unde se află unul dintre principalele hub-uri ale Inter IKEA, amplasat la Almhult, localitatea unde compania IKEA a fost înfiinţată în 1943. Reducerile reprezintă aproximativ 3% din cei 27.500 de angajaţi ai Inter IKEA