IKEA lansează un program de reciclare a mobilierului vechi, în București. Articolele vor fi donate iar tu primești vouchere

IKEA România, împreună cu Primăria Sectorului 1, lansează un program prin care poți să aduci mobilierul vechi și să-l donezi celor care au nevoie. Campania pilot se desfășoară între 1 februarie și 30 aprilie 2026 la magazinul IKEA Băneasa și urmărește să reducă deșeurile și să ofere o nouă viață pieselor de mobilier uzate.

„Derulat pe parcursul a trei luni şi implementat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, programul se adresează cu prioritate locuitorilor din Sectorul 1, fiind însă deschis tuturor persoanelor care doresc să predea la magazinul IKEA Băneasa mobilier uzat, în limita a cinci articole per persoană. Sunt acceptate piese de mobilier asamblate şi funcţionale, precum scaune, mese, canapele, dulapuri sau mobilier de birou, care vor fi donate comunităţilor defavorizate prin intermediul ONG-urilor partenere”, transmite retailerul de mobilă, potrivit Agerpres.

Membrii IKEA Family primesc un voucher fizic de 25 de lei pentru fiecare articol predat, în limita a cinci vouchere per persoană.

„Economia circulară şi gestionarea deşeurilor sunt o parte importantă din modul în care Ikea îşi construieşte strategia de sustenabilitate. Prin parteneriatul cu Primăria Sectorului 1, ne dorim să contribuim la economisirea resurselor şi la protejarea mediului prin identificarea unor soluţii şi oportunităţi de reutilizare a pieselor de mobilier folosite şi evitarea transformării lor în deşeuri.(...)", a transmis Mihai Boian, Market Manager IKEA Băneasa, în comunicatul citat.

În Sectorul 1, deşeurile voluminoase, care includ mobilierul vechi, saltele şi alte obiecte mari, reprezintă aproximativ 34% din totalul deşeurilor municipale, anual fiind colectate aproximativ 300 tone de astfel de materiale.

„Acest proiect pilot ne ajută să gestionăm mai eficient deşeurile voluminoase din Sectorul 1 şi, în acelaşi timp, să susţinem comunităţile vulnerabile. Parteneriatul cu Ikea evidenţiază cum colaborarea dintre administraţia locală şi mediul privat poate genera beneficii reale pentru oameni şi pentru mediu. Este o invitaţie deschisă pentru locuitori de a transforma obiectele de mobilier de care nu mai au nevoie într-un sprijin concret pentru alţi membri ai comunităţii", a declarat primarul Sectorului 1, George Tuţă, în comunicat.

Colectarea mobilierului se va face în zona special amenajată din parcarea magazinului Ikea Băneasa, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică, între orele 16:00 - 20:00. Pentru a primi voucherele cadou, este necesară prezentarea cardului de membru Ikea Family. Voucherele pot fi folosite în magazinul Ikea Băneasa până la data de 31 mai 2026, inclusiv, iar valoarea acestora va fi dedusă automat din totalul bonului de cumpărături, clientul urmând să achite diferenţa rămasă.