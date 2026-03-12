Româncele cuceresc tot mai mult zona de business. În IT, avem mai multe femei decât media UE

Femeile din România se implică tot mai mult în viaţa de business. Foto: Getty Images

Femeile din România se implică tot mai mult în viaţa de business. În unele domenii, considerate până acum dominate de bărbaţi, ponderea doamnelor a crescut semnificativ în ultimii ani. De exemplu, în IT, 27% dintre angajaţii de la noi din ţară sunt femei. Suntem cu peste 7 procente mai mult faţă de media UE. Însă e loc de mai bine.

Româncele continuă să se confrunte cu provocări legate de echilibrul dintre viaţa personală şi cea profesională, arată Indexul antreprenoriatului și Leadershipului Feminin, lansat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri.

În România, 53% dintre femei sunt active pe piaţa muncii, în timp ce media Uniunii Europene este de 65%. Şi doar 10% dintre membrii consiliilor de administraţie ale companiilor listate la bursă sunt românce, cu 14 procente mai puţin faţă de media blocului comunitar. Avem însă cele mai multe absolvente de știință, tehnologie, inginerie și matematică. Şi tot mai multe specialiste în IT.

Andreea Negru, Președinta PEFA: Indexul antreprenoriatului și Leadershipului Feminin arată potențialul pe care femeile îl au în economia românească. Altfel spus, calculele noastre indică un procent de aproximativ 25% din produsul intern brut ca aport pe care îl au doamnele în economie.

Lorena Stoian, Prim-vicepreședintă PEFA: Suntem bucuroși că am reușit, alături de partenerii noștri de la curs, să realizăm acest sondaj național privind evoluția doamnelor în mediu antreprenorial. Este un sondaj realizat pe 803 antreprenoare din toată țara.

Dana Dima- VP Retail & Private Banking Bancă: Inovația într-o economie digitală este moneda cea mai importantă, iarleadership-ul feminin poate face diferența. Dar să nu uităm că în antreprenoriat avem nevoie de mentorat, avem nevoie de capital și, mai ales, avem nevoie să integrăm partea teoretică, universitățile, cu realitatea business-ului.

Raportul evidențiază contribuția femeilor la dezvoltarea economică, dar și obstacolele cu care acestea se confruntă atunci când vor să înceapă o afacere sau să ajungă în funcții de conducere.

Eugenia Deaconu-Director Legal, Compliance&Public Affairs companie beneficii salariaţi: Nu putem vorbi despre viitor, despre inovare fără să vorbim și despre femeile din tehnologie, pentru că România are o comunitate IT respectată la nivel european și ne dorim ca și femeile să fie o parte importantă a acestui ecosistem.

Inițiativa își propune să sprijine dialogul dintre autorități și mediul de afaceri și să încurajeze politici care să susțină antreprenoriatul feminin.

Virginia Oțel, Director comunicare corporativă bancă: În ultimii ani, procentajul femeilor în poziții de conducere în sistemul bancar din România a crescut semnificativ. 70% din totalul angajaților din industria bancară sunt femei și se pare că poziții de conducere sunt din ce în ce mai multe.

Indexul Antreprenoriatului și Leadershipului Feminin, o analiză privind participarea femeilor în antreprenoriat și în procesele de leadership din România, a fost lansat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri.