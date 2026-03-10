Din cauza scumpirilor, românii îşi schimbă obiceiurile de la cumpărăturile online. Ce strategii pentru optimizarea costurilor au găsit

Ce strategii pentru optimizarea costurilor au găsit românii.Sursa foto: Getty Images I Marko Geber

Aproximativ opt din zece români sunt mai atenţi la preţ în acest an când fac cumpărături online, iar 57,8% spun că vor renunţa la produse non-esenţiale, relevă un sondaj realizat de Cargus. Dintre respondenţi, 49,9% afirmă că vor cumpăra mai des produse aflate la promoţie, iar 40,6% spun că vor cumpăra mai rar şi mai calculat. În acelaşi timp, aproximativ 25% declară că vor încerca să controleze mai bine cumpărăturile impulsive, iar 17,2% spun că vor amâna achiziţiile mari, notează Agerpres.

Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se aşteaptă la creşterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimţită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil.

Tinerii din Generaţia Z resimt cel mai mult creşterea costurilor, peste 82% dintre respondenţii cu vârsta sub 30 de ani aşteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre Millennials şi Gen X, respectiv aproape jumătate dintre Baby Boomers.

Drept urmare, românii îşi schimbă comportamentele financiare şi de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenţi spun că au devenit mai prudenţi cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenţi la preţ, iar mulţi caută strategii care să-i ajute să-şi optimizeze cheltuielile.

Peste 54% dintre cei chestionaţi vor reduce în acest an cheltuielile cu produsele de tehnologie şi electrocasnice, iar aproape 39% vor aloca mai puţini bani pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii. Reduceri de bugete sunt estimate şi pentru categoriile hobby (26,99%), produse de înfrumuseţare (24,45%) şi abonamentele la servicii de streaming (21,80%). În schimb, anumite categorii devin prioritare. Astfel, 4 din 10 români spun că vor aloca mai mulţi bani pentru alimente de bază, iar aproape 40% pentru produse de igienă şi sănătate.

"Datele arată că românii sunt mai preocupaţi ca niciodată de modul în care îşi gestionează banii şi de cumpărăturile pe care le fac. În perioade de incertitudine, oamenii nu renunţă la achiziţii online, ci devin mai selectivi şi mai calculaţi în deciziile de cumpărare, dar şi mult mai atenţi la raportul dintre preţ, utilitate şi momentul achiziţiei. În acest context, experienţa de cumpărare şi livrare trebuie să rămână simplă, flexibilă şi predictibilă, oferind oamenilor mai mult control în deciziile de cumpărare online", a afirmat Belgin Bactali, CEO Cargus, citată în prezentarea sondajului.

Cine cumpără online mai des

Cumpărăturile online continuă să fie o componentă importantă a consumului, însă pentru mulţi români acestea reprezintă încă o pondere limitată din totalul achiziţiilor. Aproape jumătate dintre respondenţii sondajului Cargus spun că sub 25% din cumpărăturile lor vor fi realizate online în 2026, proporţia fiind mai ridicată în rândul Baby Boomers (63,6%) şi Gen X (49,6%), care folosesc mai rar canalele de cumpărare online comparativ cu alte categorii de vârstă. În schimb, aproximativ un sfert dintre români estimează că între 25% şi 50% din achiziţii vor fi făcute online, tendinţă mai vizibilă în rândul generaţiilor mai tinere.

Marketplace-urile continuă să domine preferinţele consumatorilor români, fiind indicate de 61% dintre respondenţi, în special de Millennials şi Gen Z. În acelaşi timp, aproape 30% dintre români spun că folosesc platforme internaţionale, iar aproximativ un sfert cumpără de pe platforme care reunesc mai multe branduri.

Mulţi consumatori rămân fideli magazinelor online pe care le cunosc. Aproape jumătate dintre respondenţi (46,4%) spun că achiziţionează preponderent de la aceleaşi magazine online, 13,8% cumpără aproape exclusiv de la aceleaşi platforme, în timp ce 30,9% îşi împart cumpărăturile între mai multe magazine.

Cele mai apreciate beneficii oferite de comercianţi în 2026 sunt reducerile pentru cumpărături viitoare (55,2%), ofertele speciale pentru clienţi fideli (51,2%), cashback-ul sau punctele utilizabile la achiziţii ulterioare (39%), dar şi livrarea sau returul gratuit (36,4%).

Costul livrării rămâne un factor important în decizia de cumpărare online. Atunci când există un prag minim pentru livrare gratuită, 22,6% dintre respondenţi spun că adaugă produse pe care le vor folosi ulterior pentru a ajunge la prag, iar 20,5% preferă să amâne comanda până când adună suficiente produse pentru a beneficia de livrare gratuită. În acelaşi timp, 15,1% recunosc că adaugă produse suplimentare chiar dacă nu aveau iniţial nevoie de ele, doar pentru a evita costul livrării.

În ciuda acestor ajustări, experienţa cumpărăturilor online este asociată în principal cu două emoţii dominante: confortul (36,8%) şi prudenţa (36,6%), ceea ce indică faptul că online-ul rămâne o opţiune comodă, dar deciziile de cumpărare sunt tot mai atent analizate.

Sondajul Cargus a fost realizat în perioada 12-27 februarie 2026, pe un eşantion de 1.013 respondenţi cu vârsta de peste 18 ani, preponderent din mediul urban, utilizând metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) prin platforma iVox Research. Categoriile de vârstă analizate în studiu se referă la Gen Z (18-29 ani), Mileniali (30-45 ani), Gen X (46-61 ani) şi Baby Boomers (62-80 ani).

