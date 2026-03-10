Compania de cluburi de golf deținută de fiii lui Donald Trump fuzionează cu un producător de drone. Ce se știe despre Powerus

2 minute de citit Publicat la 10:34 10 Mar 2026 Modificat la 10:49 10 Mar 2026

Eric Trump și Donald Trump Jr. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O companie de cluburi de golf susținută de fiii lui Donald Trump, Aureus Greenway Holdings, fuzionează cu producătorul de drone Powerus, într-o tranzacție concepută pentru a lista compania de tehnologie pentru drone la bursă, potrivit The Guardian.

Fuziunea cu Aureus Greenway Holdings este cea mai recentă din seria investițiilor în creștere ale lui Eric și Donald Trump Jr în sectorul dronelor, după parteneriatul de luna trecută în valoare de 1,5 miliarde de dolari dintre producătorul israelian de drone XTEND și compania JFB Construction Holdings din Florida.

Dronele au devenit o prioritate majoră de achiziții pentru Pentagon și sunt utilizate pe scară largă în Ucraina, unde sistemele dense de apărare aeriană din apropierea liniei frontului limitează desfășurarea aeronavelor convenționale.

Această dependență tot mai mare a atras, de asemenea, finanțări semnificative din Silicon Valley către startup-uri din domeniul dronelor și al inteligenței artificiale militare, crescând evaluările unor companii americane precum Anduril Industries și Shield AI.

Powerus, care a fost înființată în 2025 de Andrew Fox, produce drone de mare capacitate capabile să transporte încărcături industriale de până la 675 kg. Compania oferă, de asemenea, servicii pentru transformarea ambarcațiunilor existente operate de echipaj în nave controlate de la distanță sau complet autonome.

Fox este așteptat să ocupe funcția de director executiv și președinte al companiei combinate, a declarat Aureus într-un document depus la SEC.

Compania Dominari îi are printre acționari pe ambii frați Trump

În legătură cu fuziunea planificată, Aureus a angajat Dominari Securities pentru a ajuta la atragerea unei finanțări de aproximativ 9 milioane de dolari.

Dominari îi are printre acționari pe ambii frați Trump, fiecare cu o participație de aproximativ 6%.

Fuziunea ar putea fi anulată de oricare dintre companii dacă nu se finalizează până la sfârșitul anului 2026, a declarat Aureus.

Aceasta este cea mai recentă mișcare de afaceri a familiei Trump, realizată chiar în timp ce Trump conduce Casa Albă.

Experții în etică au ridicat mai multe îngrijorări legate de intensificarea activităților de afaceri ale familiei în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, extinzându-se dincolo de hoteluri și terenuri de golf către alte industrii, inclusiv criptomonede, energie și servicii financiare.

De obicei, președinții SUA își plasează interesele financiare într-un „blind trust”, administrat de o terță parte independentă.

Trump a ales să le ofere fiilor săi adulți controlul asupra afacerilor sale pe durata celui de-al doilea mandat, ceea ce experții în etică spun că nu reprezintă o protecție suficientă împotriva potențialelor conflicte de interese.

Un membru al familiei regale din EAU a investit 500 de milioane de dolari în compania de criptomonede a familiei Trump

La sfârșitul anului trecut, Trump Media & Technology Group, compania-mamă a platformei Truth Social a lui Trump, a anunțat o fuziune de 6 miliarde de dolari cu o companie de tehnologie de energie de fuziune, acceptând să ofere acesteia 300 de milioane de dolari în numerar pentru a continua dezvoltarea tehnologiei aflate încă într-un stadiu incipient.

În februarie, un reportaj al Wall Street Journal a dezvăluit că un membru al familiei regale din Emiratele Arabe Unite a investit 500 de milioane de dolari în compania de criptomonede a familiei Trump.

La scurt timp după aceea, Trump a anunțat că Emiratele Arabe Unite vor ridica controalele la export și vor oferi țării acces la 500.000 de cipuri puternice de inteligență artificială produse de Nvidia.