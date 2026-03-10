Suedia se pregătește pentru ce e mai rău. Cetățenii trebuie să își facă stocuri de mâncare, combustibil și bani cash

Suedia le cere cetățenilor să își facă stocuri de mâncare, combustibil și bani cash. FOTO: Getty Images

Suedia își intensifică pregătirile pentru posibile crize sau conflicte și își îndeamnă cetățenii să facă stocuri de produse esențiale, inclusiv combustibil, alimente și generatoare electrice, scrie Novinite.

Guvernul a alocat 1,4 miliarde de coroane suedeze autorităților locale pentru consolidarea apărării civile și a rezilienței la nivel local, a anunțat luni ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin.

Aproximativ o treime din fonduri va fi folosită pentru achiziționarea de echipamente precum generatoare, o altă treime va merge către constituirea unor rezerve locale de produse de strictă necesitate, iar restul va fi investit în infrastructură pentru ca liderii locali din zone considerate strategic importante să aibă locații sigure unde să discute.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu cu scopul ca Suedia să poată reacționa eficient în situații de urgență și reflectă îngrijorările tot mai mari legate de securitatea regională, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 și conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu.

Acest demers continuă măsurile adoptate anterior de guvernul suedez.

În 2024, toate gospodăriile din țară au primit o broșură în care li se explica câte rezerve de apă potabilă trebuie să aibă și cum pot avea acces la informații în cazul unei pene de curent.

Bohlin a subliniat că guvernul este responsabil cu planul pentru pregătirea pentru crize, dar și să informeze cetățenii despre modul în care se pot proteja.

Agenția pentru Apărare Civilă (MCF) va supraveghea achiziția de provizii și distribuirea fondurilor către municipalități. Aproape 500 de milioane de coroane din acest pachet vor fi direcționate către 100 de municipalități prioritare, care nu au fost menionate public.

Programul urmărește să garanteze că în aceste municipii și regiunile serviciile esențiale funcționează chiar și în condiții de alertă sporită sau de război, inclusiv prin constituirea de stocuri de alimente și combustibil și prin asigurarea unor generatoare electrice de capacitate mare.

În plus, banca centrală a Suediei le-a recomandat recent tuturor cetățenilor adulți să păstreze aproximativ 1.000 de coroane suedeze în numerar, pentru a-și putea acoperi nevoile de bază timp de aproximativ o săptămână, în cazul în care sistemele de plată digitale ar ceda. Recomandarea subliniază accentul tot mai mare pus de țară pe pregătirea civilă.