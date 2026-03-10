Tanczos Barna o critică pe Oana Țoiu pentru reacția în scandalul repatrierii Irinei Ponta: „Un 'da sau nu' ne-ar fi ajutat foarte mult”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că, deși nu este momentul acum pentru un control la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Oana Țoiu ar fi trebuit să fie mai convingătoare în explicațiile ei, după ce a fost acuzată de Daciana Sârbu că a cerut ca Irina Ponta să nu fie îmbarcată în primul zbor cu repatriații români. Senatorul UDMR a adăugat că „un da sau nu” din partea ministrei de Externe „ne-ar fi ajutat foarte mult”.

„Am spus în Coaliție că un 'da sau nu' ne-ar fi ajutat foarte mult. Nu e momentul în mijlocul unei crize, după ce se termină, putem verifica”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna pentru Antena 3 CNN.

Precizările vicepremierului vin după ce Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan, în ședința Coaliției de guvernare, să trimită Corpul de Control la MAE.

Stenograme din ședința Coaliției

Premierul Ilie Bolojan a refuzat, motivând că nu este momentul acum. În replică, președintele PSD l-a acuzat pe prim-ministru, dar și pe cei de la USR, că încearcă să „îngroape” întreg scandalul. Antena 3 CNN a obținut informații din discuția din Coaliție:

Sorin Grindeanu: „Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea, îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate.”

Ilie Bolojan: „Nu trimit Corpul de Control. Nu este momentul.”

Dominic Fritz: Doamna Țoiu nu se ferește de explicații.

Sorin Grindeanu: Nu se ferește, dar doriți să îngropați subiectul. Oricum doamna Țoiu va fi audiată de Parlament.

Tanczos Barna: „Răspunsurile doamnei Țoiu din acea conferință de presă au fost neconvingătoare. Este nevoie de mai multe explicații.”

Sorin Grindeanu a promis că „lucrurile nu vor rămâne așa”. Președintele PSD a spus că Daciana Sârbu le-a cerut social-democraților să nu politizeze situația în care s-a aflat fiica ei: „Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD-ul sau politica să fie departe de acest subiect și a fost dorința în primul rând a mamei, a Dacianei, să nu se politizeze acest subiect și am respectat-o, urmarea informațiilor apărute în media, lucrurile nu mai pot să rămână așa. În mod evident, eu aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilia Bolojan”.

Ce spune MAE

După acuzațiile Dacianei Sârbu că fiica ei, Irina, minoră, a fost dată jos din autobuzul care ar fi trebuit să o transporte la aeroport pentru acest zbor pentru că ar reprezenta „o vulnerabilitate de imagine”, atât ministra Afacerilor de Externe, cât și purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea au declarat, în mai multe rânduri, că au fost respectate toate criteriile de selecție. Mai precis, că prioritari sunt copiii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

La rândul ei, ministra de Externe susține că a fost informată de consulul de la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”. Oana Țoiu a precizat că i-a spus că înainte să facă orice modificare la componența grupului deja stabilit să se asigure că au întâietate cei din categoriile vulnerabile. Ministra de Externe a adăugat că informația că adolescenta ar fi fost dată jos din autocar este falsă.

Surprizele de pe lista MAE cu repatriații

Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-au aflat mai multe persoane, care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN.

Astfel, trei cupluri, plecate în vacanță pe cont propriu în Dubai, au fost aduse în România, fără să fie minori neînsoțiți, fără să fie vorba de femei însărcinate sau alte probleme medicale.