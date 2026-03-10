Bursele europene au deschis pe creștere după ultimele evoluții din Orientul Mijlociu

Bursele europene au deschis în creștere semnificativă marți, în timp ce traderii urmăresc evoluțiile din Orientul Mijlociu și prețurile mai reduse față de ieri, dar totuși ridicate, ale petrolului.

Până la ora 9:19 dimineața la Londra, indicele paneuropean Stoxx 600 era în creștere cu 2,2%, majoritatea sectoarelor, cu excepția acțiunilor din petrol și gaze, fiind în trend pozitiv. Indicele Stoxx Europe Oil and Gas a scăzut cu aproximativ 0,8%, în timp ce prețurile globale ale petrolului au continuat să scadă, scrie CNBC.

Piețele globale se prezentau diferit peste noapte, cu piețele din Asia-Pacific care reveneau pe creștere, în timp ce contractele futures pe acțiunile americane scădeau. Aceste mișcări au fost o consecință a faptului că prețul petrolului și-a redus creșterea, după declarațiile lui Donald Trump.

Prețurile petrolului au scăzut cu până la 10% peste noapte după comentariile lui Trump, dar rămân ridicate: țițeiul Brent a scăzut cu aproximativ 6,8%, la 92,25 dolari pe baril, marți, la ora 6:26 dimineața, ora Londrei. Țițeiul american a scăzut, de asemenea, cu 6,8%, la 88,31 dolari pe baril. Scăderile vin după ce petrolul a depășit 100 de dolari luni.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a declarat luni pentru CNBC că petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz „trebuie să fie foarte atente”.

Acțiunile gigantului auto german Volkswagen au crescut cu 3% după ce firma a raportat o scădere de 53% a profitului operațional față de anul precedent.

Compania a dat vina pentru declin pe regimul tarifar al lui Trump, precum și pe fluctuațiilor valutare și costurilor asociate cu ajustarea strategiei sale de produs Porsche. Aceasta a însemnat că profitul operațional de 8,9 miliarde de euro (10,4 miliarde de dolari) a fost mult sub așteptările analiștilor, conform datelor consensuale LSEG.

„Anul trecut a fost într-adevăr o provocare”, a declarat marți Arno Antlitz, directorul operațional și directorul financiar al Volkswagen, pentru Annette Weisbach de la CNBC. „Dar în acest an dificil, am făcut câțiva pași importanți pentru a crește reziliența Grupului Volkswagen”, a adăugat el, menționând lansarea a 30 de noi modele de vehicule, restructurarea companiei și atingerea unui flux de numerar de peste 6 miliarde de euro, ceea ce a însemnat că lichiditatea a fost stabilă.

La rândul său, ciocolatierul elvețian Lindt a raportat marți vânzări de 5,9 miliarde de euro pe întregul an, reprezentând o creștere organică a vânzărilor de 12,4% față de anul precedent. Profitul operațional a fost raportat la un nivel mai mare decât se aștepta, de 971 de milioane de euro,.