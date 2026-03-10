Cutremur cu magnitudinea 5,9 în Marea Tireniană. Traficul feroviar este afectat în Italia: Ce trenuri au fost întârziate sau anulate

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs în noaptea de luni spre marţi la mare adâncime în Marea Tireniană, fără a se înregistra pagube materiale. Seismul a provocat, însă, întârzieri în traficul feroviar din sudul Italiei, în special pe liniile care fac legătura între Napoli şi Salerno, din cauza verificărilor de siguranţă, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Seismul s-a produs la ora locală 00:03 (23:03 GMT) şi, potrivit Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), a avut epicentrul la o adâncime „extrem de mare”, de 414 kilometri, în apropierea insulei Capri.

Epicentrul, aflat mult sub scoarţa superioară, unde se produc de obicei cutremurele în Italia, a contribuit la atenuarea undelor seismice şi la faptul că nu au fost înregistrate pagube materiale sau răniţi.

Ca măsură de precauţie, circulaţia a fost încetinită în zona nodului feroviar Napoli (sud) pentru a permite tehnicienilor să verifice starea căilor ferate, a informat Reţeaua Feroviară Italiană (RFI) într-un comunicat.

Ce trenuri din Italia au întârzieri

Trenurile care circulau spre nord din Salerno şi Gara Centrală din Napoli au acumulat marţi întârzieri de până la 100 de minute, în timp ce în gara Roma Termini au fost semnalate modificări de orar şi anulări, cu întârzieri de până la 140 de minute pe traseele spre sud.

După efectuarea verificărilor necesare, autorităţile au raportat că nu au fost detectat daune structurale, precizând că serviciile urmează să revină treptat la normal.

Acesta este unul dintre cele mai semnificative evenimente seismice înregistrate în zonă după anul 1978, când un cutremur cu magnitudine similară s-a produs la o adâncime de 392 de kilometri, potrivit INGV.