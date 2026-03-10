Grindeanu s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA în România: Am discutat despre consolidarea cooperării în securitate și apărare

Publicat la 13:09 10 Mar 2026

Grindeanu s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA în România. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

"M-am bucurat să discut astăzi, la Camera Deputaților, cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite la București.

În acest prim dialog, am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și am discutat despre interesele și valorile noastre comune.

România rămâne un pilon important pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru stabilitatea sud-estului Europei.

Am discutat despre consolidarea cooperării în domenii-cheie precum securitatea și apărarea, energia și resursele critice, dar și despre proiecte cu miză strategică atăt pentru România cât și pentru întreaga Uniune Europeană", a postat Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a punctat că a fost abordat şi subiectul preţului petrolului.

"În actualul context internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, am subliniat importanța coordonării dintre parteneri.

Am reiterat interesul securizării rutelor comerciale, condiție esențială pentru stabilizarea prețul petrolului. Însă, în acest nou context geopolitic, cea mai importantă preocupare este protejarea cetățenilor români aflați în regiune și repatrierea acestora în condiții de siguranță", a mai transmis Grindeanu.

Ce a spus Donald Trump despre Nirenberg

După ce Darryl Nirenberg a fost nominalizat pentru funcţia de ambasador al Statelor Unite în România, Donald Trump a transmis:

"Am plăcerea de a anunța că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România. Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului”, a scris Trump pe Truth Social în mai.

Președintele american a adăugat: „Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate. Felicitări Darryl!”.