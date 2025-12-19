Noul ambasador al SUA în România a fost confirmat în funcție. Ce a spus Donald Trump despre el

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna mai în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România de preşedintele Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat, vineri, misiunea diplomatică americană din România. Anunțul vine la o lună de când Nirenberg a fost audiat în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA. Atunci, el a afirmat că relația SUA-România nu a fost niciodată mai importantă și a vorbit despre legăturile sale cu Europa de Est.



„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis Ambasada SUA, pe pagina sa de Facebook.



Pe 19 noiembrie, la audierea lui Darryl Nirenberg în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, acesta afirma că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă.



„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a spus Nirenberg în fața senatorilor americani.

El a subliniat atunci că nominalizarea sa pentru funcţia de ambasador în România este „profund semnificativă”, întrucât bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est, iar el însuşi, în perioada în care a lucrat în comisia în faţa căreia a fost audiat acum, a fost martor la desfăşurarea istoriei, când a căzut Zidul Berlinului şi poporul român şi-a câştigat libertatea faţă de comunism. „Dacă voi fi confirmat, totul ar căpăta un sens deplin”, a remarcat ambasadorul.

Ce a spus Donald Trump despre Nirenberg

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna mai în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România de preşedintele Donald Trump.

„Am plăcerea de a anunța că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România. Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului”, a scris Trump pe Truth Social în mai.

Președintele american a adăugat: „Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate. Felicitări Darryl!”

Cine este Darryl Nirenberg

Nirenberg a candidat din partea republicanilor în 2021 pentru consiliul local al orașului Alexandria aflat la sud de Washington, unde trăiește cu familia sa. El nu a obținut destule voturi pentru a deveni unul dintre cei șase consilieri ai orașului cu peste 150.000 de locuitori.

Potrivit site-ului său de campanie, Nirenberg locuiește de peste 25 de ani în Alexandria. A crescut într-un orășel din nordul statului New York, unde a mers la o școală de stat și a jucat baseball și fotbal.

„Darryl și-a plătit singur studiile universitare și facultatea de drept, câștigând bani distribuind ziare, livrând alimente pentru un magazin de cartier, zugrăvind case, muncind la un magazin alimentar, servind la mese într-o stațiune din Catskills sau la Key Bridge Marriott din Rosslyn și din propria afacere cu bomboane premium vândute dintr-un stand de pe marginea drumului.

În ziua în care a absolvit Universitatea Colgate, Darryl s-a mutat în Alexandria și și-a găsit un loc de muncă în Congresul american, în timp ce seara era iar ospătar la Marriott.

În timp ce lucra ca angajat al Senatului, Darryl a urmat cursurile serale ale Facultății de Drept de la Universitatea George Washington. După o carieră de paisprezece ani în Senat, în care și-a câștigat reputația de a colabora cu celălalt partid pentru a găsi un teren comun și a obține rezultate, Darryl a intrat în sectorul privat, practicând avocatura la două mari firme de avocatură bipartizane din Washington”, potrivit informațiilor de pe site-ul său de campanie.

De asemenea, potrivit site-ului firmei de avocatură la care a lucrat Nirenberg, acesta este „o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină în mod eficient cunoștințele de fond, expertiza procedurală și conexiunile puternice cu factorii de decizie politică pentru a oferi clienților rezultate concrete”.