"Oul de dinozaur" revine în centrul atenţiei: Este una dintre cele mai rare săruri de pe Pământ

Asin Tibuok este o sare de mare artizanală extrem de rară, produsă doar pe o mică insulă din Filipine şi care este cunoscută și sub numele de "sare de ou de dinozaur" (dinosaur egg salt) datorită formei sale unice. Şi graţie meşteşugarilor şi utilizatorilor TikTok, această sferă cu aspect preistoric începe acum să fie readusă în atenție, a relatat BBC.

Într-un atelier cu acoperiș din stuf de pe insula Bohol din Filipine, Romano Apatay, în vârstă de 68 de ani, folosește un polonic făcut dintr-o cochilie goală pentru a turna saramură într-o serie de vase de lut maro, în formă de sferă, suspendate deasupra unui foc de lemne, potrivit sursei citate.

În momentul în care vasele încep să crape, Romano Apatay le scoate din flăcări. După ce se răcesc, el le întoarce și sparge cu grijă, cu vârful degetelor, învelișul exterior fragil, dezvăluind o sferă albă, care este una dintre cele mai rare săruri de pe Pământ.

Rezultatul, sfera cu aspect preistoric, se numeşte "Asin Tibuok", care înseamnă "sare întreagă" sau "sare nespartă", însă este cunoscută popular drept "sarea ou de dinozaur", datorită formei sale ovale.

Altădată răspândită pe toată insula, producția de Asin Tibuok a scăzut drastic în ultimii ani. Romano Apatay este unul dintre puținii oameni din Bohol care mai produce această sare de mare și face parte dintr-o nouă generație care încearcă să salveze tradiția de la dispariție.

O tradiție veche de secole

Asin Tibuok se produce pe insula Bohol încă din anii 1600. Prima mențiune despre "sarea de ou de dinozaur" a fost făcută de un misionar spaniol în secolul al XVII-lea, care a descris practica locală de a filtra apa de mare prin cenușa cojilor de nucă de cocos arse și de a coace saramura în sfere de lut, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

Totuși, specialista Andrea Yankowski susține că acest meșteșug filipinez exista mult înainte de sosirea spaniolilor. Ea a descoperit Asin Tibuok în urmă cu 20 de ani, în timpul cercetărilor sale pe insula Bohol. În 2019, ea și-a dat seama că mai rămăseseră doar câțiva fabricanți de sare de mare și a început să le documenteze munca.

"Multe comunități de-a lungul coastei de sud a insulei participau la producția de sare. Această sare era comercializată regulat către interiorul insulei, unde există terenuri agricole, pentru orez și alte produse agricole. De asemenea, era schimbată și cu alte insule", a explicat Andrea Yankowski, potrivit sursei citate.

Timp de generații, Asin Tibuok era produsă de familii care trăiau de-a lungul coastei, care legau o sfoară de sfera de sare în formă de ou și o scufundau în terci de orez sărat.

"Este foarte important pentru mine să salvez un meșteșug care ar putea dispărea. Sunt mândru de moștenirea strămoșilor mei", a spus Romano Apatay pentru BBC.

În ultimii ani, însă, pe măsură ce meşteşugarii au îmbătrânit și succesorii nu au fost dispuși să continue să facă "sare de ou de dinozaur", practica aproape a dispărut. Până acum câteva decenii, se estima că aproximativ 100 de familii o mai produceau.

Această tradiție veche de secole a ajuns în centrul atenţiei, datorită utilizatorilor de TikTok și a bucătarilor din Generația Z, care au început să aprecieze gustul sărat și afumat al sării. În 2021, starul filipinez de pe YouTube Erwan Heussaff a împărtășit un videoclip despre producția sării pentru milioanele sale de urmăritori.

În 2023, "ouăle de dinozaur" au jucat un rol central într-un episod al dramei filipineze de pe Netflix "Replacing Chef Chico". În decembrie 2025, Asin Tibuok a fost recunoscut de UNESCO ca Patrimoniu Cultural Imaterial care necesită o salvare urgentă.



