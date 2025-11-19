Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA la București, a fost audiat: „Relația cu România nu a fost niciodată mai importantă”

4 minute de citit Publicat la 18:14 19 Noi 2025 Modificat la 18:21 19 Noi 2025

Darryl Nirenberg va deveni principalul reprezentant al Statelor Unite în România. Foto: captură Senatul SUA

Viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a fost audiat, joi, în Congresul SUA. Avocat cu experiență de peste 40 de ani, Nirenberg a fost, de asemenea, timp de 14 ani și consilier în comisia de Afaceri Externe din Senatul SUA, aceeași care l-a audiat astăzi. Acesta le-a spus aleșilor americani că bunicii lui provin dintr-o țară din Europa de Est și că nominalizarea sa în această funcție de către Donald Trump este una semnificativă pentru el. Darryl Nirenberg a adăugat că relația SUA cu România „nu a fost niciodată mai importantă” și a notat că țara noastră are potențialul de a fi „un jucător cheie în ceea ce privește resursele energetice”.

Dacă nominalizarea sa de către președintele Donald Trump va fi confirmată de Congresul american în urma acestei audieri, Darryl Nirenberg va deveni principalul reprezentant al Statelor Unite în România.

Mesajul viitorului ambasador al SUA

La audierile din Congresul SUA, Nirenberg a povestit că bunicii lui provin dintr-o țară din Europa de Est și a dezvăluit că nominalizarea este astfel cu atât mai „semnificativă”.

„E foarte semnificativ pentru mine să fiu nominalizat pentru a fi ambasador în România. Bunicii mei au venit în Statele Unite din Europa de Est și am văzut istoria desfășurându-se sub ochii mei atunci când am făcut parte din acest comitet atunci când Zidul Berlinului a căzut și poporul român și-a câștigat libertatea în fața comunismului. Dacă voi fi confirmat va fi ca și cum închidem un cerc”, a spus viitorul ambasador.

Darryl Nirenberg a adăugat că relația România-SUA nu a fost „niciodată mai importantă” și a atras atenția că țara noastră are potențialul de a fi „un jucător-cheie” în sectorul energetic.

„România este un stat aliat NATO, plasat strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Reprezintă o oportunitate grozavă pentru companiile americane și are potențialul de a fi un jucător cheie în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă. Dacă voi fi confirmat eu voi avansa politica America First a președintelui Trump și voi lucra pentru ca America să devină mai puternică, mai prosperă și mai sigură.

Mă voi concentra pentru a mă asigura că cetățenii americani sunt în siguranță, voi lucra pentru a consolida pateneriatele noastre militare și mă voi concentra pe consolidarea legăturilor comerciale și de investiții. Voi promova expoturile americane, voi susține companiile americane și voi încuraja investiții care creează locuri de muncă în SUA.

Această nominalizare e onoarea vieții mele pentru care sunt recunoscător președintelui Trump și secretarului Rubio.

Aștept cu nerăbdare, dacă voi fi confirmat, să lucrez îndeaproape cu acest comitet pentru a consolida relația noastră cu România și pentru a promova intereele naționale ale SUA peste hotare”, a conchis Nirenberg.

Cine este Darryl Nirenberg

Nirenberg a candidat din partea republicanilor în 2021 pentru consiliul local al orașului Alexandria aflat la sud de Washington, unde trăiește cu familia sa. El nu a obținut destule voturi pentru a deveni unul dintre cei șase consilieri ai orașului cu peste 150.000 de locuitori.

Potrivit site-ului său de campanie, Nirenberg locuiește de peste 25 de ani în Alexandria. A crescut într-un orășel din nordul statului New York, unde a mers la o școală de stat și a jucat baseball și fotbal.

„Darryl și-a plătit singur studiile universitare și facultatea de drept, câștigând bani distribuind ziare, livrând alimente pentru un magazin de cartier, zugrăvind case, muncind la un magazin alimentar, servind la mese într-o stațiune din Catskills sau la Key Bridge Marriott din Rosslyn și din propria afacere cu bomboane premium vândute dintr-un stand de pe marginea drumului.

În ziua în care a absolvit Universitatea Colgate, Darryl s-a mutat în Alexandria și și-a găsit un loc de muncă în Congresul american, în timp ce seara era iar ospătar la Marriott.

În timp ce lucra ca angajat al Senatului, Darryl a urmat cursurile serale ale Facultății de Drept de la Universitatea George Washington. După o carieră de paisprezece ani în Senat, în care și-a câștigat reputația de a colabora cu celălalt partid pentru a găsi un teren comun și a obține rezultate, Darryl a intrat în sectorul privat, practicând avocatura la două mari firme de avocatură bipartizane din Washington”, potrivit informațiilor de pe site-ul său de campanie.

De asemenea, potrivit site-ului firmei de avocatură la care a lucrat Nirenberg, acesta este „o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină în mod eficient cunoștințele de fond, expertiza procedurală și conexiunile puternice cu factorii de decizie politică pentru a oferi clienților rezultate concrete”.

Ce a spus Trump despre viitorul ambasador SUA în România

Pe 21 mai, președintele Donald Trump a anunțat că funcția va fi preluată de Darryl Nirenberg, după ce fostul ambasador la București, Kathleen Kavalec, s-a retras.

„Am plăcerea de a anunța că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România. Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului”, a scris Trump pe Truth Social în mai.

Președintele american a adăugat: „Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate. Felicitări Darryl!”