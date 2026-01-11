Noi reguli pentru concediile medicale. Plata se schimbă de la 1 februarie, iar acordarea va fi "monitorizată atent"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

De pe 1 februarie, vor intra în vigoare noile reguli pentru plata şi controlul concediilor medicale. Astfel, structura de plată a indemnizaţiei va fi modificată, iar prima zi de medical nu va mai fi plătită. "Măsurile sunt menite să protejeze fondurile publice, să descurajeze abuzurile", a spus directorul general al Casei de Asigurări (CAS) Maramureş, Adrian Mădăraș.

"Începând cu 1 februarie 2026, structura de plată a indemnizației se modifică astfel:

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită;

Zilele 2–6 sunt suportate financiar de către angajator;

Din ziua a 7-a până la vindecare, plata este asigurată din bugetul FNUASS.

CAS Maramureș va monitoriza atent acordarea concediilor prin:

Analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatului;

Verificarea respectării duratei legale a concediului;

Controlul concordanței între diagnostic și recomandările medicale.

Dacă în urma controlului se constată că certificatul a fost eliberat fără respectarea legii, asiguratul nu va beneficia de indemnizație. De asemenea, cazurile vor fi sesizate către Colegiul Medicilor pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege.

Chiar dacă prima zi de concediu nu este remunerată, această perioadă constituie în continuare stagiu de asigurare. Calitatea de asigurat în cadrul sistemului de sănătate rămâne activă și neafectată", a transmis CAS Maramureş, pe Facebook.

"Aceste măsuri nu sunt îndreptate împotriva pacienților de bună-credință. Ele sunt menite să protejeze fondurile publice, să descurajeze abuzurile și să asigure sustenabilitatea sistemului de sănătate pentru toți maramureșenii", a spus Adrian Mădăraș, Director General la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş.

La finalul anului 2025, Ilie Bolojan a susţinut o conferinţă de presă, unde a prezentat ce se găseşte în OUG care schimbă regulile concediilor medicale.

Astfel, se stabilește un mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere:

Control la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate;

Sesizare și verificare la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă;

Sesizare și verificare la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

De asemenea, se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi; angajatorul suportă zilele 2 – 6, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi.