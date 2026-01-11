Gabriela Firea: Europarlamentarii PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermierii să fie protejaţi

Gabriela Firea. Foto: Agerpres

Europarlamentarul social democrat Gabriela Firea a afirmat, duminică, faptul că ea şi colegii săi eurodeputaţi PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermierii să fie protejaţi, acuzându-i de o "imensă" ipocrizie pe cei de la USR, scrie Agerpres.



"Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur şi proiectul votat de mine şi de ceilalţi colegi europarlamentarii PSD, în 16 decembrie 2025. Ipocrizia 'colegilor' din coaliţie de la USR este imensă. Nu pot ei minţi, cât putem noi demonstra adevărul şi lupta pentru interesele românilor. Nu am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejaţi! O să vedeţi mai jos, ce clauze importante pentru fermieri 'au respins' europarlamentarii USR", a scris europarlamentarul Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acesteia, în 16 decembrie 2025, a fost votată o propunere a Parlamentului European prin care s-au cerut măsuri suplimentare de protecţie a fermierilor.

"Este falsă informaţia rostogolită de USR, dar şi de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul şi acum joacă teatru în faţa fermierilor. Acordul se votează în a doua parte a lunii ianuarie", adaugă Firea.



Eurodeputatul PSD menţionează că titlul raportului supus votului în plenul Parlamentului European la Strasbourg, în 16 decembrie 2025, era "RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur şi din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce priveşte produsele agricole".



"USR, dar şi o parte din PNL, spune că PSD joacă dublu în faţa fermierilor, că public susţin interesele lor, dar în PE au votat acordul. Nimic mai fals! Am demonstrat mai sus că nu s-a votat niciun acord, ci doar viitoarele măsuri de protecţie pentru fermieri, în cazul în care acordul obţine majoritatea voturilor în luna ianuarie. Dar, mai bine explică USR de ce au votat împotriva măsurilor de siguranţă pentru fermieri cei doi europarlamentari români, membri ai grupului Renew", argumentează Gabriela Firea, arătând că aceste informaţii privind votul respectiv sunt publice şi pot fi verificate pe site-ul Parlamentului European.



În plus, Gabriela Firea menţionează că delegaţia PSD din Parlamentul European a susţinut mereu că negocierea şi dialogul cu privire la acordul UE-Mercosur trebuie să continue, în interesul românilor.



"Faptul că miniştrii USR nu au ţinut cont de poziţia oficială a colegului meu Florin Barbu, ministrul Agriculturii, şi nici nu au discutat cu fermierii înainte de vot, este grav!. Sănătatea românilor, având în vedere acuzaţiile că vor intra în UE produse modificate genetic sau mai puţin controlate, trebuie să fie o prioritate, dincolo de obiectivele economice de scurtă durată. Aşadar, adevărul nu poate fi cosmetizat. Europarlamentarii USR au respins măsuri de protecţie cruciale, aşa cum miniştrii USR au dat mandat de vot pentru acord, fără să consulte fermierii sau să ţină cont de opinia ministrului Agriculturii. Dacă nici asta nu e trădarea intereselor românilor", mai menţionează Gabriela Firea.



Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România a votat, în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor din statele membre ale Uniunii Europene (COREPER), în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.



Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE - Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.