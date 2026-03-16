Manfred Weber dă de înțeles că eurodeputații PPE au făcut înțelegeri pe la spatele său cu extrema dreaptă pentru expulzarea migranților

Liderul PPE spune că nu a știut ce discutau parlamentarii săi cu extremiștii de dreapta. Foto: Getty Images

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE, de centru-dreapta), declară că nu știa de comunicarea dintre membrii grupului său parlamentar din legislativul european și reprezentanți ai partidelor de extremă dreapta.

Informații apărute în presă au dezvăluit cum popularii și extremiștii de dreapta au cooperat îndeaproape la un proiect de lege controversat privind migrația, relatează Agerpres, care citează DPA.

"Nu sunt la curent cu existența unor grupuri de chat (ale parlamentarilor) și nici nu le-am autorizat", a declarat Weber, luni.

Europarlamentarii PPE și cei de extremă dreapta s-au înțeles asupra returnării migranților în centre din afara UE

Comunicările pe chat, dezvăluite în cadrul unei anchete a DPA și publicate sâmbătă, arată că partidul lui Weber, cel mai mare grup din Parlamentul European, a cooperat mai strâns decât se știa până acum cu partidele de extremă dreapta.

Conform DPA, reprezentanți ai PPE au folosit recent un grup de chat de pe WhatsApp și au avut întâlniri față în față cu parlamentarii extremiști pentru a elabora un proiect de lege care vizează înăsprirea politicii UE privind migrația.

Colaborarea s-a concentrat pe textul ce ar permite expulzarea solicitanților de azil către "centre de returnare" în țări din afara Uniunii Europene.

Propunerea a trecut cu succes de comisia parlamentară relevantă la scurt timp după negocierile secrete, fiind susținută de voturile PPE și ale extremei drepte, de la partidul anti-imigrație și eurosceptic Alternativa pentru Germania (AfD).

Șeful PPE nu a comentat în legătură cu întâlnirile directe între PPE și extremiștii de dreapta

Chiar dacă a negat că știa de conversațiile de pe WhatsApp, șeful PPE nu a comentat în legătură cu vreo întâlnire față în față între eurodeputații săi și cei de extremă dreapta, remarcă publicațiile germane.

Acestea reamintesc faptul că, la sfârșitul anului trecut, Mafred Weber declarase că exista un "zid de protecție" pentru a apăra valorile europene împotriva celor pe care i-a numit "inamici ai Uniunii Europene".

În Germania, toate partidele tradiționale s-au angajat să mențină un "zid de protecție" împotriva AfD, printr-o strategie menită să împiedice venirea extremiștilor la putere.