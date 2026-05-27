O femeie a fost concediată pentru a ațipit la birou. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe

1 minut de citit Publicat la 12:28 27 Mai 2026 Modificat la 12:41 27 Mai 2026

O femeie a fost concediată pentru a ațipit la birou FOTO: Getty Images

O femeie de 35 de ani din provincia italiană Varese, angajată cu contract pe perioadă nedeterminată într-o companie locală, a fost concediată după ce a adormit timp de aproximativ 30 de minute la locul de muncă. După o dispută juridică de durată, Tribunalul din Varese a decis că măsura disciplinară a fost nelegală și a anulat concedierea.

Potrivit presei italiene, incidentul a avut loc în primăvara anului 2023, la scurt timp după ce femeia revenise din concediul de maternitate. Mamă a unui copil născut în iunie 2022, aceasta se confrunta cu lipsa de somn cauzată de îngrijirea nou-născutului și, totodată, suferea de anxietate și atacuri de panică.

În ziua respectivă, angajata a ieșit în pauza de prânz în jurul orei 13:00, însă s-a întors mai devreme la serviciu pentru a se odihni. Ea a petrecut aproximativ o jumătate de oră pe canapeaua din cabinetul medical al companiei, folosind timpul rămas din pauză pentru a recupera din oboseala acumulată.

Gestul care a declanșat procedura disciplinară a fost înregistrarea revenirii în companie cu cardul de acces. Conducerea a considerat situația suficient de gravă pentru a dispune concedierea. Instanța a ajuns însă la o concluzie diferită.

Judecătoarea Federica Cattaneo a apreciat că simpla înregistrare a intrării înainte de încheierea pauzei de prânz nu reprezintă o abatere care să justifice cea mai severă sancțiune disciplinară. În motivarea hotărârii, instanța a subliniat și faptul că femeia fusese concediată înainte ca fiul ei să împlinească vârsta de un an, deși legislația italiană oferă o protecție specială mamelor aflate în această situație.

Tribunalul a concluzionat că fapta angajatei nu poate fi calificată drept abatere gravă și nu constituie motiv de concediere. În opinia instanței, compania ar fi putut aplica, cel mult, o sancțiune disciplinară mai puțin severă.

Între timp, femeia și-a găsit un nou loc de muncă și a renunțat la solicitarea de reintegrare în companie. Cu toate acestea, firma va fi obligată să îi achite despăgubiri echivalente cu 15 salarii lunare, în valoare de aproximativ 35.000 de euro. De asemenea, compania trebuie să plătească drepturile restante, contribuțiile aferente și dobânzile acumulate de la data concedierii.