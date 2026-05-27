BNR lansează monede de aur, argint şi tombac cuprat dedicate Nadiei Comăneci. Primele imagini şi preţurile acestora

Publicat la 13:14 27 Mai 2026 Modificat la 13:34 27 Mai 2026

BNR lansează monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice. Sursa colaj foto: Instagram/Banca Națională a României

Banca Națională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând de joi, 28 mai 2026, o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, potrivit unui comunicat de presă. Prețurile de vânzare, cu TVA inclus și cu broșură de prezentare și certificat de autenticitate, sunt de 7.800 lei pentru moneda din aur, 1.000 lei pentru cea din argint și 280 lei pentru moneda din tombac cuprat. Camera Deputaţilor a adoptat pe 11 iunie 2025, în calitate de for decizional, proiectul de lege care instituie anul 2026 drept Anul "Nadia Comăneci".

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția "ROMÂNIA" în arc de cerc, valoarea nominală "100 LEI", anul de emisiune "2026" și stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția "ROMÂNIA" în arc de cerc, valoarea nominală "10 LEI", anul de emisiune "2026" și stema României.

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția "ROMÂNIA" în arc de cerc, valoarea nominală "1 LEU", anul de emisiune "2026" și stema României.

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, inscripțiile "PRIMA NOTA DE 10", "MONTREAL 1976" și "NADIA COMANECI", toate în arc de cerc.

Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Prețurile de vânzare sunt: 7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din aur, argint și tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

Pe 18 iulie 1976, la Montreal, Nadia Comăneci intra în istoria sportului mondial, devenind prima gimnastă din istoria olimpică care a obținut punctajul perfect de 10 pentru un exercițiu impecabil executat la paralele.

Campioana de la Montreal avea doar 14 ani și jumătate, când a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice la paralele, totalizând 7 note de 10 și 5 medalii (3 aur, 1 argint, 1 bronz) la acea ediție. Nadia Comăneci a continuat să înregistreze 10 perfect de încă șase ori.

În prezent, la 64 de ani, Nadia Comăneci continuă să fie una dintre cele mai influente figuri ale sportului mondial: trăieşte în Statele Unite ale Americii, este implicată în proiecte de promovare a gimnasticii, susţine tinerii sportivi şi participă la evenimente internaţionale dedicate performanţei şi educaţiei prin sport.





