Parlamentul European a adoptat cea mai dură lege privind migrația: centre de deportare în afara UE și percheziții la domiciliu

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Parlamentul European a dat miercuri undă verde unei noi legi UE care permite înființarea unor controversate centre de returnare în afara blocului și percheziții la domiciliu, după ce conservatorii au votat alături de grupurile de extremă dreaptă pentru adoptarea legislației, scrie Euronews.

„Regulamentul de returnare” reprezintă cea mai dură schimbare de politică migratorie din ultimele decenii la nivelul UE. Legea este considerată controversată deoarece ar permite statelor membre să înființeze centre de deportare în afara blocului, cunoscute drept huburi de returnare, prin acorduri cu țări terțe.

Aceste huburi ar putea funcționa fie ca facilități de tranzit, unde persoanele așteaptă să fie returnate în țara de origine, fie ca locații în care migranții rămân pentru perioade extinse, potențial fără limită de timp sau garanția unei returnări ulterioare. De la această măsură sunt exceptați doar minorii neînsoțiți, în timp ce familiile cu copii ar putea fi transferate în aceste huburi.

Legea a fost adoptată cu 418 voturi pentru, 218 împotrivă și 30 de abțineri. După anunțarea rezultatului, susținătorii proiectului au aplaudat, în timp ce unii eurodeputați din aripa dreaptă a hemiciclului au scandat „trimiteți-i înapoi”, referindu-se la migranții ilegali. Parlamentarii din tabăra opusă au răspuns cu scandări de „rușine!”.

Votul a confirmat consolidarea unei majorități de dreapta în Parlament pe tema migrației. Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, s-a aliniat din nou cu Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) și cu grupurile de extremă dreaptă Patrioți pentru Europa (PfE) și Europa Națiunilor Suverane (ESN). Mai mulți eurodeputați din grupul liberal Renew Europe au susținut și ei proiectul.

PPE continuă să excludă cooperarea formală cu partidele pe care le consideră prea extremiste, printre care Alternativa pentru Germania (AfD) și Adunarea Națională din Franța. Liderul PPE, Manfred Weber, a respins în repetate rânduri perspectiva unor alianțe formale cu astfel de forțe.

Cu toate acestea, PPE consideră voturile acestora esențiale pentru adoptarea unei legislații mai dure în materie de migrație, conturând o majoritate alternativă față de coaliția centristă tradițională formată din PPE, Socialiști și Democrați (S&D) și Renew Europe.

Socialiștii și eurodeputații de stânga s-au opus în mare parte legislației, argumentând că aceasta ar putea submina drepturile fundamentale ale migranților.

„Acest regulament riscă să normalizeze practici juridic discutabile, care ar fi fost de neconceput în UE acum doar câțiva ani”, a declarat Ana Catarina Mendes, vicepreședintă a grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), într-un comunicat.

Dincolo de huburile de returnare, noua lege include și o prevedere care permite percheziționarea „reședinței sau a altor spații relevante” ale migranților aflați ilegal pe teritoriul UE – o măsură pe care ONG-urile și societatea civilă o compară cu raidurile efectuate de Serviciul american de Imigrări și Vămi (ICE).

Printre celelalte prevederi se numără perioade de detenție mai lungi, interdicții de intrare mai stricte și noi competențe pentru localizarea migranților ilegali. Perioada maximă legală de detenție pentru migranții care urmează să fie returnați crește de la șase luni la doi ani, cu posibilitatea unei prelungiri de șase luni și cu durată nelimitată pentru persoanele considerate risc de securitate.

Interdicțiile de intrare devin și ele semnificativ mai severe – de la cinci la zece ani în majoritatea cazurilor –, cu posibilitatea unor interdicții pe viață pentru cei considerați un risc la adresa securității.

Legislația modifică totodată procedura de contestare a deciziilor. În prezent, deportările sunt suspendate automat pe durata contestațiilor juridice. Noua lege elimină această garanție automată, lăsând instanțele să decidă de la caz la caz dacă un ordin de returnare ar trebui suspendat.