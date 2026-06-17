Ucraina vrea să exporte tehnologii anti-dronă scoase din uz: "Pot fi încă utile țărilor care se pregătesc pentru atacuri de tip Shahed”

Oficial ucrainean; "Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră operațională". FOTO: Hepta

Un oficial ucrainean a declarat că tehnologia mai veche a țării pentru combaterea dronelor, chiar dacă nu mai este suficient de avansată pentru propriul război, ar putea fi în continuare utilă pentru statele partenere preocupate de amenințări similare și aflate în căutarea unor soluții suficient de eficiente în prezent, potrivit Business Insider.

Ucraina se află într-o cursă permanentă a inovației cu Rusia, ambele părți încercând să dezvolte rapid drone și sisteme de apărare antidronă pentru a obține avantajul asupra adversarului. O tehnologie care odinioară era esențială poate deveni rapid depășită pe câmpul de luptă, însă poate reprezenta în continuare o opțiune mai bună decât ceea ce au la dispoziție în prezent mulți aliați pentru a face față acestei provocări.

Davyd Alogian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a declarat că unele tehnologii ucrainene pentru drone, inclusiv anumite modele timpurii de drone interceptoare concepute pentru a doborî dronele de atac care se apropie, s-ar putea să nu mai reprezinte soluția ideală pentru nevoile Ucrainei, dar ar putea funcționa în alte locuri, unde cursa înarmării evoluează mai lent.

În cazul unor atacuri împotriva altor țări din Europa, de exemplu, el a spus că „ar fi mai bine să existe măcar soluțiile care și-au demonstrat eficiența în urmă cu câteva luni”.

Ideea lui Aloian se aliniază unei lecții-cheie pe care statele NATO o învață din războiul din Ucraina: este mai bine să ai la dispoziție acum un număr mare de arme suficient de eficiente decât un arsenal limitat de arme perfecte care ajung prea târziu.

Secretarul adjunct a spus că această dinamică a fost vizibilă și în Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul, când Statele Unite și aliații lor din Golf s-au confruntat cu atacuri ale dronelor Shahed iraniene. Deși Teheranul a folosit și unele drone de atac unidirecționale mai noi, propulsate cu reacție, de tipul celor pe care Moscova le utilizează tot mai des, s-a bazat în mare măsură pe modelele Shahed cu elice — același tip de drone pe care Ucraina le combate încă din primele etape ale războiului declanșat de Rusia.

În timpul războiului cu Iranul, Ucraina a trimis aproximativ 200 de experți militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta statele din regiune să își consolideze apărarea antiaeriană. De asemenea, a trimis militari și soluții ucrainene antidronă, care au fost utilizate în luptă. Conflictul a generat o creștere puternică a interesului pentru dronele interceptoare.

Aloian a afirmat că modele vechi de un an, devenite mai puțin relevante pe plan intern, și-au demonstrat totuși eficiența în regiune.

„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră operațională, tehnologiile și cunoștințele noastre, precum și tot ceea ce va fi necesar pentru ca partenerii noștri să atingă același nivel de descurajare defensivă pe care îl avem în Ucraina”, a spus Aloian.

Un punct de plecare ar putea fi echipamentele de care Ucraina nu mai are nevoie, dar care s-ar putea dovedi în continuare practice pentru un alt operator, într-un alt tip de conflict.

Aloian a spus că ar fi util ca aliații să aibă „acces la acele soluții care sunt eficiente”. Chiar dacă nu sunt folosite într-un conflict real, acestea ar putea avea valoare ca instrumente de instruire, a adăugat el.

Ucraina vrea să exporte tehnologii anti-drone

Oficialii ucraineni au declarat că Kievul este dispus să furnizeze statelor partenere tehnologii de apărare, inclusiv interceptoare, atunci când acest lucru poate fi făcut fără a afecta efortul de război al Ucrainei. De asemenea, țara intenționează să exporte unele sisteme, inclusiv drone cu rază lungă de acțiune, care nu mai sunt utile pe câmpul său de luptă, dar continuă să prezinte interes pentru parteneri.

Aloian a subliniat că, în războiul cu Rusia, „viteza este esențială”, iar industria de apărare trebuie să funcționeze mult mai rapid decât sunt obișnuiți aliații. În doar câteva luni, „soluțiile vor fi deja depășite”.

Ucraina dezvoltă o gamă largă de noi tehnologii pentru drone și susține că situația de pe câmpul de luptă se schimbă atât de repede încât acestea pot deveni depășite în doar câteva săptămâni sau luni.

Oficialii ucraineni au afirmat că modelele de drone interceptoare evoluează atât de rapid încât avantajul unui nou model poate dispărea în câteva luni. Companiile modernizează constant platformele și elimină rapid sistemele învechite. Totuși, aceste sisteme ar putea avea utilizări în regiuni precum Orientul Mijlociu sau în alte părți ale Europei.

Țările NATO sunt tot mai preocupate de amenințarea dronelor, în special după mai multe incursiuni ale dronelor rusești cu rază lungă de acțiune, însă nu se confruntă cu aceeași presiune imediată ca Ucraina, care este supusă bombardamentelor în mod regulat. Oficialii au argumentat că, în pregătirea pentru viitoare amenințări cu drone, există o valoare reală în sistemele de apărare disponibile chiar acum.

Ucraina a trecut de la statutul de țară despre care mulți credeau că va fi rapid copleșită de Rusia și care căuta urgent ajutor din partea unor parteneri precauți, la cel de sursă de noi tehnologii de luptă și lecții tactice pe care multe armate occidentale doresc acum să le studieze.