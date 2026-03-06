Ucraina trimite trupe în Orientul Mijlociu pentru a proteja bazele SUA de dronele iraniene Shahed. Zelenski: "Americanii ne-au cerut"

1 minut de citit Publicat la 14:06 06 Mar 2026 Modificat la 14:08 06 Mar 2026

Dronele iraniene Shahed 136 sunt produse de Rusia sub numele Gheran-2. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Militari ucraineni trimiși de Kiev pentru a apăra bazele americane de dronele iraniene Shahed vor ajunge în Orientul Mijlociu „în următoarele zile”, scrie The Moscow Times, care citează surse consultate de Reuters.

Teheranul a lansat sute de drone asupra bazelor americane din zona Golfului Persic după ce SUA și Israelul au efectuat, sâmbăta trecută, lovituri aeriene masive împotriva Iranului, declanșând războiul care s-a extins între timp la nivel regional.

The Moscow Times notează că în timpul celor peste patru ani de război cu Rusia, Ucraina, la rândul ei, și-a dezvoltat contramăsuri eficiente împotriva dronelor kamikaze Shahed, de concepție iraniană, pe care Moscova le-a asimilat în producție.

Această experiență poate fi fructificată acum în consolidarea defensivei forțelor americane din zona Golfului Persic, pe care Teheranul le atacă atât cu rachete balistice, cât și cu drone Shahed de producție proprie.

Zelenski anunță oficial că ajută Statele Unite, la solicitarea lor, să se protejeze de dronele iraniene Shahed

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina va ajuta SUA în contracararea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu.

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în protejarea împotriva dronelor 'Shahed' în Orientul Mijlociu. Am dat instrucțiuni pentru a fi furnizate resursele necesare și a pentru a fi asigurată prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”, a scris Zelenski pe platforma X.

Agenția Reuters, citată de The Moscow Times, menționează că președintele american Donald Trump a spus că „ar accepta asistență din partea oricărei țări”, atunci când a fost întrebat în mod specific de anunțul făcut de Volodimir Zelenski.

Zelenski se teme că rămâne fără arme din Occident în fața Rusiei dacă se prelungește războiul din Orientul Mijlociu

La începutul acestei săptămâni, liderul de la Kiev și-a exprimat îngrijorarea că războiul din Iran - dacă se va prelungi - ar putea avea ca efect reducerea livrărilor de arme către Ucraina din partea aliaților occidentali.

Președintele ucrainean are în vedere în special sistemele de apărare antiaeriană necesare pentru apărarea țării împotriva rachetelor rusești.

În ultimele luni, Ucraina s-a confruntat deja cu o penurie de rachete pentru sistemele Patriot americane, singura armă care s-a dovedit eficace în contracararea rachetelor balistice rusești.

Marți, Zelenski a declarat că Ucraina este deschisă unui schimb de drone ucrainene concepute pentru interceptarea Shahed contra rachete pentru apărarea antiaeriană.