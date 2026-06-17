Un drumul expres nou va lega Aeroportul București-Otopeni de Autostrada A0: Lista ofertelor depuse, traseu și timp de execuție

1 minut de citit Publicat la 15:35 17 Iun 2026 Modificat la 15:35 17 Iun 2026

Drumul expres care va lega Aeroportul București Otopeni de Autostrada A0. Sursa foto: CNIR

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a primit 15 oferte pentru proiectarea și execuția viitorului drum expres care va conecta Aeroportul Internațional Henri Coandă (cunoscut și ca Aeroportul Otopeni) la Autostrada de Centură A0 a Bucureștiului. Proiectul va realiza primul drum expres din județul Ilfov și va asigura o legătură directă între aeroport și rețeaua națională de autostrăzi.

Contractul are o valoare estimată la 450 de milioane de lei (aproximativ 86 de milioane de euro) și include atât serviciile de proiectare, cât și lucrările de construcție. Perioada totală de implementare este de 30 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor.

Printre companiile și asocierile care au depus oferte se numără Construcții Erbașu, PORR Construct, FCC Construcción, AKTOR, Concelex, Bog'Art, Frasinul, Makyol și Pizzarotti.

Potrivit CNIR, interesul ridicat manifestat de constructori evidențiază importanța strategică a proiectului, care va conecta viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă cu sectorul nordic al Autostrăzii A0.

Care va fi noul traseu dintre Aeroportul Otopeni și Centura Capitalei

Traseul propus se va desprinde din Autostrada București Nord (A0) la kilometrul 29, prin intermediul unui nod rutier de tip trifoi, și va asigura totodată conexiunea cu drumul județean DJ 200B, între localitățile Tunari și Balotești.

Proiectul include un drum expres cu o lungime de 2,55 kilometri, aproximativ 7,5 kilometri de bretele de legătură și pasaje supraterane peste DJ 200B și Autostrada A0.

CNIR a precizat că noua infrastructură rutieră va oferi un acces mai rapid pentru pasageri și transportul de mărfuri, va reduce aglomerația și poluarea în comunitățile din zonă și va facilita logistica necesară pentru construirea viitorului Terminal 2 al aeroportului.

Lista completă a firmelor care vor să construiască drumul expres Aeroportul Otopeni - Autostrada A0

1. Construcții Erbașu

2. PORR Construct

3. FCC Construccion

4. AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA

5. Asociere CONCELEX (Leader), X-WAY INFRASTRUCTURE, BITUMINA GmbH - BULGARIA EOOD

6. Asociere EUROCOGEN DAMBOVITA (Leader), EVROPEISKI PATISHTA

7. Asociere BOG'ART (Leader), FINTRADE MANAGEMENT,ADURO

8. Asociere VETA GLOBAL S.R.L. (Leader), MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TRAFFIC

CONSULTANCY, INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A

9. Asociere MARISTAR COM (Leader), 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

10. Asociere FRASINUL (Leader), ILGAZ INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI

11. Asociere UNITIP GLOBAL (Leader), INFRA EXPERT AD, DUOTIP SOLUTIONS, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3, AVTOMAGISTRALI

12. Asociere RETTER Projectmanagement (Leader),CONI,

13. Asociere MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (Leader),CBI CONSTRUCTII, TURISM & INVESTITII S.R.L.

14. Asociere SELINA (Leader), DRUM ASFALT

15. Asociere PIZZAROTTI (Leader), IPC CONSTRUCTII