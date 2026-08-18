Poliţia a oprit pe A1 un Mercedes de 200.000 de euro. Elveţianul de la volan nu se aştepta la ce a urmat

Poliţia a oprit pe A1 un Mercedes de 200.000 de euro. Elveţianul de la volan nu se aştepta la ce a urmat. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Un autoturism Mercedes-Benz în valoare de 200.000 de euro, la volanul căruia se afla un cetăţean elveţian, a fost oprit de poliţiştii de Frontieră din Timiş pe autostrada A1.

Maşina figura în bazele de date cu alertă emisă de autoritățile elvețiene, fiind căutată în vederea confiscării.

Luni după-amiază, în baza unei informări, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au declanșat o acțiune pentru depistarea și interceptarea autoturismului.

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Acesta a fost reperat la ieșire din municipiul Timișoara, în timp ce se deplasa spre autostrada A1 pe sensul de mers Timișoara – Arad. Polițiștii de frontieră timișeni, în cooperare cu un echipaj din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi, au oprit maşina. La volanul autoturismului se afla un cetățean elvețian, în vârstă de 35 de ani. Conducătorul auto și autoturismul au fost conduși la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în vederea efectuării unor verificări suplimentare.

Şoferul a declarat că a achiziționat maşina în Elveția de la o persoană pe care nu o cunoștea și că nu avea cunoștință că aceasta era căutată de autorități.

Maşina, estimată la o valoare de aproximativ 200.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, până la finalizarea cercetărilor.